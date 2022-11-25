港大研究揭新冠期間整體死亡人數升　高本恩倡維持非緊急服務

新冠肺炎疫情襲港三年，本港用了不少資源對抗新冠肺炎疫情，令公院暫停了不少非緊急服務，非新冠的公院病人輪候接受醫療服務的時間愈來愈長。港大醫學院發表研究，對比疫情第一年（2020年）及2010至2019年的住院人數及死亡人數，發現新冠期間整體住院人數雖然下跌，但死亡人數卻有上升，當中以5歲以下兒童和65歲以上長者的住院和死亡人數受到的影響最大。



研究團隊認為，此情況可能與病人擔憂會在醫院感染新型冠狀病毒，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。研究團隊成員之一、港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩表示，隨着市民對新冠肺炎更加認識，不希望相關情況重演，認為醫療機構和政府應準備充足的資源，不應再暫停非緊急服務，治療輕症的新冠病人。



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疫情首年血管疾病死亡升幅明顯

疫情期間，公院暫停了不少非緊急服務。港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩及其研究團隊，發表研究對比疫情第一年及2010至2019年的住院人數及死亡人數，發現香港公立醫院的總住院人數顯著下降而整體死亡率卻上升，當中尤其以心血管疾病引致的死亡升幅更為明顯。

研究結果顯示，2020年住院人數達1,536,587人，較2010至2019年的基線水平總數減少了約36萬人，當中以新冠肺炎疫情剛開始時，即1月底至5月，及新冠肺炎第三波及第四波疫情的高峰時期，減少的住院病人主要為呼吸道疾病和心血管疾病相關的病人。

不過，在疫情期間香港的總死亡人數卻增加了1,873人，當中同樣與心血管疾病相關的死亡佔多數。另外，與其他年齡群組相比，5歲以下兒童和65歲以上長者的住院和死亡人數受到的影響最大。

2020年醫院內死人數減 院外死亡人數上升

研究亦發現，2020年在公立醫院內去世的人數減少，但在公立醫院外去世的人數卻增加，這或許反映出有些市民即使病重卻不願就醫。研究團隊認為，此情況可能與病人擔憂會在醫院感染新型冠狀病毒，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。

被問到相關情況會否持續，研究團隊成員之一高本恩表示，隨着市民對新冠肺炎更加認識，不希望相關情況在近兩年重演。他亦表示，由於未來可能會出現更具毒性或具更高傳播能力的病毒變異株，甚或其他新發傳染病，建議醫療機構和政府可以指定一些設施作新冠肺炎用途，而不應暫停非緊急服務去騰出空位治療輕症的新冠肺炎患者。