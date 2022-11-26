復必泰二價疫苗抵港12.1開打 　明日起可預約作為第四針

首批約77萬劑復必泰二價疫苗已抵港，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）在電台節目表示，二價疫苗將在12月1日起開打。市民明日(27日)開始預約接種第四劑新冠疫苗時，可選擇二價疫苗。在12月1日當天起以即日籌到接種中心打第四針時，同樣可選擇接種二價疫苗。



楊何蓓茵表示，二價疫苗可作為打第四針的選擇，在12月1日開始供市民接種，明日起接受預約，但提醒市民二價疫苗只可作為打第四針的選擇，第一至三針不能接種，市民打第四針時亦可選擇一直使用的復必泰疫苗。

第四針的優先接種群組包括50歲以上人士、18至49歲在院舍或醫療機構工作、工作有高曝露性人士，以及12至17歲免疫力弱的青少年，至於12歲以下人士就暫時不建議打第四針。社署亦已開始為院舍院友安排接種第四針，但由於復必泰疫苗儲存及稀釋過程較複雜，暫時未能安排個別到戶為非院舍長者接種。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



楊何蓓茵稱，目前一老一幼的接種率未如理想，若兒童感染新冠病毒，出現重症會影響學習和情緒，知道部分仍然猶豫的家長，是擔心子女接種後一旦出事，會拖累子女，她強調未接種的幼童萬一受感染，可能會有嚴重後遺症，後果更嚴重，「你怕BB打咗會有事，但其實唔打有事會更後悔。」

長者方面，她稱，院舍院友首兩針接種率已達9成多，比全港的接種率更高，但80歲以上長者接種情況就不理想。約有2,800名長者登記「疫苗到戶接種服務」後決定不接種，部分是因為家人不同意。她說，不少長者需要經反覆解說才願意打針，強調會繼續推廣接種疫苗。