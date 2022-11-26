葉劉淑儀出席警察學院畢業會操　勉勵「說好自己嘅警察故事」

香港警察學院今日（26日）舉行畢業會操，共24名督察及69名警員畢業，行政會議召集人葉劉淑儀作為檢閱官出席，她致辭時表示，政府將繼續加強維護國家安全，包括23條立法。



香港警察學院今日舉行畢業會操，行政會議召集人葉劉淑儀作為檢閱官出席，她在頒發最優秀學員奬後致辭，表示很高興作為檢閱官出席警察學院畢業會操，相信各學員已脫胎換骨，成為有理想的警務人員。

她稱，「成為一個警務人員完全唔容易，除咗要有專業嘅警務知識，健康嘅體魄更重要嘅係有一顆服務社會嘅心，咁先可以做到警隊座右銘『忠誠勇懇 心繫社會』」。她表示在2019年反修例事情，警察站維護法治及保護市民的最前線，展示出迎難而上、不怕難關的精神及勇氣。

行政會議召集人葉劉淑儀今日擔任警察學院結業操檢閱官。（資料圖片）

她指，政府會繼續維護國家安全，除加強執法，亦會完善現有制度，例如23條立法、管制眾籌、假新聞等，「我自己都做過保安體制，明白警察唔係一份工作而係一份使命，希望各位勿忘初心，以誠待人，說好自己嘅警察故事。」