播錯國歌︱蕭澤頤：O記已檢通話紀錄　不會放棄、繼續調查

本月13日在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將反修例歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放。警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）已會見香港欖球總會人員錄取口供。



警務處處長蕭澤頤今（26日）表示，O記正全方位調查事件，並接觸了欖總部份職員，又檢取了溝通紀錄，指案件仍在調查中，強調「不會放棄、繼續調查。」



警務處處長蕭澤頤。（梁鵬威攝）

蕭澤頤今日出席警察學院結業操後指，O記仍在調查播錯國歌案，已會見部份欖總職員及檢取通話紀錄，正細心研究中，未來亦會繼續調查，因有部份職員仍未會見，強調會全力調查。

他又說，就任何在國外發生、涉違法的案件，香港警方會與外國執法團體緊密聯繫，有需要時更會交換資料及情報。

對於短時間內感染兩次新冠病毒，蕭澤頤稱多謝對他身體健康的關注，又呼籲市民協助支持政府防疫檢疫政策，包括打齊針、戴口罩及做定期檢測，幫助政府、幫助自己。

蕭又說，今年首三季傳統罪案、例如爆竊及行劫案明顯下跌，甚至是有紀錄以來新低，偵破率亦是近十年新高，不過騙案卻有明顯上升。他稱今年首三季共錄得19,444宗涉行騙案件，較去年同期急升4成，升幅較警方預期高。

他指已做不少宣傳防止騙案，希望市民可多些向家人及朋友分享自己得知的行騙手法，因受害者除可能被騙走一生積蓄外，亦有調查指每五名受害人有一人有輕生念頭，而日前亦有長者因電話騙案被騙走積蓄，最終服藥自殺。

另外，早前網上流傳啟德一屋苑露台上演「活春宮」，涉事男女雖先後被捕，但據知有警務人員在未經授權下，登入內部系統查看女事主容貌，更拍下照片在WhatsApp傳閱。蕭澤頤回應稱高度關注事件，所有違反紀律的事件均會嚴肅處理，會調查手上所有證據等，亦已向有關警員作出紀律處分。