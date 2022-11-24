勞工處兩日招聘會　自稱任職警員盼轉工　希望找動物護理工作

勞工處與民建聯少數族裔中心今日起（24日）一連兩日，於灣仔修頓場館舉行共創多元文化招聘會，每日分別約有24間機構於會場設置招聘櫃位。自稱任職警員的梁先生表示，在紀律部隊工作未如理想，希望在招聘會中找到有關動物護理的工作，



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招聘會提供逾3,400個職位空缺

招聘會提供超過3,400個職位空缺，包括房務員、口岸助理、主題公園服務員、飛機引擎維修見習員等，警方和懲教署亦設櫃位介紹空缺及投考資格。約69%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬至2.3萬元。約95%職位空缺學歷要求為中六以下，約70%職位空缺無需工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請文件，亦有機會即場進行面試。不過今日或受天雨影響，現場相對冷清，多元族裔求職場約佔一成。

民建聯少數族裔服務中心亦在招聘會設置櫃位，為少數族裔人士介紹中心的支援服務。共6間培訓機構亦會為到場人士介紹培訓課程。現場同時設有印度語、烏爾都語及尼泊爾語等即時傳譯服務。

警員盼轉工希望找動物護理工作

自稱任職警察、二十多歲的梁先生稱「今日過嚟睇下。」原定目標是想找到動物護理類工作，但到場未發現相關工種，問到轉行原因，他直言在紀律部隊工作不如理想，形容如「用錢買起咗我嘅青春。」

他表示曾修讀動物護理、伐木等相關課程，但因沒有相關工作經驗而未獲聘請，「自己預期人工比以前低，想儲多啲工作經驗先。」

梁先生直言在紀律部隊工作不如理想，希望找到動物護理相關工作。（鄧康翹攝）

疫情下求職難 公司要求多技能

其中一位五十多歲的南亞裔求職者在香港土身土長，可說流利廣東話及寫中文，他表示在疫情下仍難以找到心儀工作，今日到場向城巴申請司機職位，「之前有都去過旺角嘅招聘會，但喺都冇回音。」

另一位求職者是三十多歲的陳小姐，因之前工作合約到期，到場主要希望找文員相關的工作。她表示自疫情後較難以找到心儀工作，「好多公司都想我咩都識做。」未找到工作時，她稱有修讀行政相關課程增值自己，「希望學多啲技能，幫助到之後搵工。」

三十多歲的陳小姐，因之前工作合約到期，到場主要希望找文員相關的工作。她表示自疫情後較難以找到心儀工作好多公司都想我咩都識做。」（鄧康翹攝）

勞工及福利局副局長何啟明表示，「明白少數族裔搵工從來都唔容易。」他認為少數族裔因言語不通導致求職相對困難，「科技可以喺書寫上幫到手，但如果應對客人上都喺會需要基本溝通能力。」現場參加招聘會的公司對中文的要求相對低，「見到好多公司都好願意幫手（少數族裔）。」

勞工及福利局副局長何啟明（中）與參展機構商戶一同合照。（鄧康翹攝）

共創多元文化工作間招聘會

日期：2022年11月24及25日

時間：上午11時至下午5時30分（最後入場時間為下午5時）

地點：灣仔修頓場館1 樓（港鐵灣仔站A3出口）