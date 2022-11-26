811尖沙咀警署外衝突　7男被裁定暴動及管有攻擊性武器等罪成

逾千名示威者於2019年8月於尖沙咀警署外參與集結，並有人向警署擲汽油彈，一名在警署內的警員被燒傷下肢，7名在警署外附近被捕的男子，被控暴動罪名，案件早前審訊，今(26日)在區域法院裁決，法官裁定其中6名在示威區被捕被告被裁定暴動罪成，其中一名被告在約200米範圍被捕被告，則裁定暴動罪不成立，但他涉藏鐳射光裝置的罪名亦成立。法官把7名被告還押至12月10日作求情及判刑。



6人暴動罪成另2人管武罪成

7名被告：馬孝文（25歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），被控一項暴動罪，指他們在2019年8月11月，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。除被告林祖童脫罪外，餘下6人均罪名成立。

林祖童雖然脫暴動罪，但他與陳嘉被控在公眾地方管有攻擊性武器罪均被裁定罪成，控罪指林藏有鐳射光束裝置，陳則管有載著芥末水劑的噴壺的罪名成立。被告馬孝文原本亦被控藏有鐳射光裝置，但被裁定罪名不成立。

同案被告鄭智健（22歲），早前已認罪。

2019年8月11日的衝突中，尖沙咀警署成為目標，警方傍晚驅散時拘捕多人。(詳看下圖)

+ 11

當日有逾千人集結

控方案情指，案發當日下午有逾千人集結在尖沙咀一帶的彌敦道，他們大多身穿黑色衣物，並有頭盔、眼罩及防毒面具等裝備，他們佔據行車線，有示威者及以水馬堵塞尖沙咀警署正門入口，並有人撬磚及敲打地面，以製造聲響，又用雨傘作遮掩等。

有人向警署擲石

除此以外，有示威者把載滿石塊的手推車推向警署，並有人手持大橡筋向警署投擲石塊，也有人向警署射鐳射光及投擲汽油彈，亦有人拾起催淚彈彈殼投向警方。當日警署內一名警員被汽油彈擲中，他的下肢有5.5%的2級燒傷。

大部份被告在暴動區內被捕

警方多次向示威者舉旗及發射催淚彈仍未能把示威者驅散，最後展開驅散及拘捕行動，除林祖童在警署外200米被截外，其餘被告均在暴動區域內被捕，他們當時身穿黑色或深色衣服，配有頭盔、護目鏡、防毒面具等裝備。

案件編號：DCCC 22/2021