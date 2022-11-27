日出康城Montara沙田雲海等8屋苑污水檢測呈陽性　4萬人要快測

本港新冠肺炎確診數字反彈至日增約8,000宗的水平。政府今日（27日）公布，西貢區將軍澳、沙田區合共八個屋苑的污水樣本對新冠病毒呈陽性，而且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及日出康城Grand Montara及Montara，以及馬鞍山星漣海、雲海、雲海別墅等，4萬人需做快測，以輔助識別感染者。



政府指，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本檢測，並在西貢區、沙田區發現多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在。

上述兩區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

西貢區 — 日出康城 — Grand Montara、Montara



沙田區 — 星漣海、雲海、雲海別墅、富嘉花園、海福花園及金禧花園



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。如市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。