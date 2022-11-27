世界盃熱話︱美國籍奇連士文炮轟伊朗　主帥反諷：你侮辱了足球

伊朗日前以2：0擊敗威爾斯，拚勁獲得外界肯定跟讚賞，但德國名宿奇連士文卻唱反調，認為伊朗贏波全靠「兇球證」，終引來伊朗主教練昆洛斯反擊。



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伊朗對威爾斯時全場佔優，射門比對方多一倍，雖然是在尾段多打一人下才打破僵局，但其實球證判決沒太大爭議性，贏波具說服力。

不過，當日為BBC擔任評述的「金色轟炸機」、德國名宿奇連士文，卻在直播時狠狠批評伊朗，諷刺他們不斷「兇球證」施加壓力，取勝靠「不當手段」。

他更對伊朗主帥昆洛斯（Carlos Queiroz）人身攻擊：「伊朗總是在球證耳邊說個不停，這就是他們的文化，也是為何昆洛斯非常適合這份工作。」

奇連士文批評伊朗球員在比賽中不斷向球證投訴，因此取得優勢。（Getty Images）

年屆69歲、來自葡萄牙並曾是曼聯助教的昆洛斯，事後在社交媒體撰寫長文，反駁對方根本不認識自己，卻妄下定論。

「你帶着自以為的優越感，用偏見去質疑我的人品。」昆洛斯承認奇連士文球員時期的成就值得尊敬，但認為對方就伊朗國家隊、伊朗球員跟伊朗文化的言論，是對足球的侮辱，「沒有局外人可以損害我們的誠信」。

奇連士文曾執教美國國家隊。（Getty Images）

奇連士文曾代表德國參與世界盃，他退役後曾執教美國國家隊，並擁有美德雙重國籍，兒子莊拿芬奇連士文（Jonathan Klinsmann）更曾獲美國隊徵召。昆洛斯因此這樣反擊：「你作為美國與德國人，即使不支持伊朗，我們也能理解，這沒有什麼問題。」

昆洛斯為伊朗國家隊及球員平反。（Getty Images）

他最後以德報怨，邀請奇連士文到訪伊朗隊訓練營。「你可以與伊朗球員交流，學習關於伊朗人民、詩人、藝術等波斯文化，同時聽聽我們是多麼熱愛跟尊重足球。」

「雖然你試圖毀掉我們的努力，但我們保證不會對你的文化及背景做出任何評價，並且永遠歡迎你加入我們的大家庭。」

不過昆洛斯最後補充，這一切都有條件，並借此反將奇連士文一軍，指他的評論並不合適。「你是今屆世界盃技術研究小組成員，我們會全力關注，國際足協會否就你的言論作出行動。不過，若然你真的到訪，我們預期你會先辭掉這份工。」