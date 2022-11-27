世界盃｜美斯小球迷變美斯神隊友　15歲時曾寫感人長文挽留偶像

世界盃B組阿根廷對墨西哥，美斯（Lionel Messi）一記遠射開紀錄，再助攻予安素費南迪斯（Enzo Fernandez）射入靚波，鎖定2：0勝局。

美斯興奮得飛撲向費南迪斯，緊緊抱住他，眼前這個大男孩，其實6年前曾寫下長文，以動人文筆央求美斯不要走。



21歲的安素費南迪斯，在87分鐘接應美斯傳送，一推大位起腳，皮球彎入網窩，墨西哥門將奧祖亞飛到盡也救不到。技驚四座的入球成為他的國家隊處子球，他激動得親吻隊徽，隊長美斯也高高地躍起，緊緊擁抱這個小伙子。

費南迪斯入波後，與美斯緊緊相擁。（美聯社）

美斯眼前這個男孩，其實6年前曾在Facebook寫下超長文，哀求美斯不要退出國家隊。2016年美洲國家盃，阿根廷在決賽對智利戰至互射十二碼，美斯射失，阿根廷終以2：4落敗，在美洲盃、世界盃和美洲盃連環奪得亞軍之後，深受打擊的美斯賽後宣布自己由國家隊退役，震撼球壇。

當時的費南迪斯才15歲，正在河床青年隊效力，美斯退出國家隊的消息對他來說是沉重打擊，他在Facebook寫下心聲表達對偶像的心意，雖然他希望美斯不要離開國家隊，但非常體諒「球王」的處境，字字真摯，看得揪心。

安素費南迪斯6年前為美斯寫下感人長文，希望對方留隊。（Facebook截圖）

中文翻譯：

「若我們是如此地不振，又該如何說服你留下來呢？若我們連你所受的壓力的1%都從未感受過，又該如何說服你呢？大概你每天早上起床，看着鏡子，就知道自己背負着4000萬人的期望，他們希望你做得盡善盡美，而這種要求其實十分荒謬。」

「若我們無法明白你也是個人，一個擁有無可比擬才華的人，地球上最好的人……那又如何說服你呢？說到底，你也是個人。」

美斯在2016年美洲國家盃決賽射失十二碼，賽後一度宣布退出國家隊。（Getty Images）

「若我們不去停一停、想一想，我們又如何去說服你呢？我們應該要明白，自己因輸波而不快，不是你的責任。」

「不如我們先看着鏡子，問問自己，我們對自己的要求，及得上我們要求美斯所做的1%嗎？我們甚至並不認識他本人。」

「人人都抬舉你，其實你大可以去沙灘度假，但你選擇代表阿根廷、到場上奔跑、唱國腳，而絕大部份人，都只要旁觀着你這樣做。」

費南迪斯（左）由U18開始已代表阿根廷。（Facebook/Enzo Fernández）

「隨你的心去做吧，Lionel，但請考慮一下留下來；但若你留下來，希望你能享受箇中的樂趣，現在人們奪走了你的樂趣。在這壓力大得瘋狂的世界，他們奪走了足球帶來的快樂。」

「我確信，你兒時已夢想代表這國家、並享受其中。看你穿上阿根廷球衣比賽，是我最大的驕傲。希望你在比賽之時，還能享受足球，因為你享受足球的時候，所帶給我們的樂趣，是你永無法想像的。」

「謝謝你，請原諒我們。」

費南迪斯不曾想過，自己在阿根廷國家隊的首個入球，竟會是來自美斯的助攻。（Getty Images）

美斯沒有沒看到這個小男孩的文字未可知曉，但最終回心轉意，決定留下來繼續代表阿根廷。費南迪斯當時沒想過的是，自己在6年後會成為跟美斯一樣的大國腳，並肩作戰；更沒想過的是在卡塔爾世界盃，竟是由美斯助攻給自己，射入國家隊首個入球。興奮、狂喜，他緊緊抱着朝自己飛撲而來的美斯，成為最動人的場面；賽後，他也在社交媒體分享了美斯朝自己飛撲的照片，箇中意義難以言喻。

費南迪斯在兒時寫給美斯的文字中，多番強調體諒美斯承受着旁人無法理解的壓力，希望他重拾代表國家比賽時的樂趣——「因為你享受足球的時候，所帶給我們的樂趣，是你永無法想像的」，這份樂趣，大概就在美斯交出傳送那一刻相通，他為費南迪斯帶來入球、來最大的樂趣。

一張照片，記錄了安素費南迪斯的夢想成真：穿起阿根廷球衣的他在世界盃入球後親吻隊徽；偶像美斯最終回心轉意，繼續為阿根廷比賽，奪得過美洲國家盃，如今還成為費南迪斯的國家隊隊友，送上讓他射入第一球的助攻。（美聯社）

談到費南迪斯，美斯賽後道：「我每天看着他操練，很清楚他能做到什麼，所以對他的表現毫不意外呀，這是他應得的，他是個特別的球員、對我們來說相當重要。我為他高興。」

樂不可支的費南迪斯，也毫不掩飾自己的心情：「由小時候開始，我已夢想穿起這件球衣，今天我還實現了在世界盃入波的夢想。」談到入球是由美斯助攻，他直言：「我由小時候已在電視看他比賽，現在我跟他在場上一起比賽。他是我的偶像之一，現在我們一起慶祝入球，很慶幸他是這樣好的一個人。」