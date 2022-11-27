世界盃2022｜日本輸波森保一賽後道歉　網民抵死惡搞場上筆記

上仗日本熱血反勝德國，主帥森保一的換人調動被日媒起題為「森保Magic（魔法）」。日本在被看好下今晚出戰E組第二輪分組賽，終以0：1不敵哥斯達黎加，賽後派了不少副選上陣的森保一，立即淪為「罪人」，大失所望的日本網民稱「這才是森保一」。



在世界盃首戰以2：1反勝德國的日本，今晚肩負全國期望下迎戰哥斯達黎加，惟以0：1敗陣，賽後主帥森保一坦言：「除了失分那一球，其餘都是照部署踢，不過結果並非如部署般。」

上場後備入替做贏波功臣的堂安律，今場獲正選上陣，67分鐘被換出。（美聯社）

對於下場對西班牙的關鍵戰，森保一指希望能壓制對手，同時己隊能發揮出水準取勝。上場反勝德國後全國狂歡，希望愈大失望愈大，森保一道歉：「獲得來到當地的球迷、在日本的國民支持，今日未能取勝實在抱歉，我們會在第3戰交出讓大家滿意的結果。」

日本隊在賽後感謝球迷支持。（Getty Images）

森保在今場正選陣容作出5個變動，其中攻線只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然失正選；由上場後備入波的堂安律、「日職聯代表」相馬勇紀及上田綺世擔正。在敗仗後，一如既往痛罵森保一「無能」、「辭職」留言殺到。

森保一自上任以來經常被球迷批評無能。（資料圖片）

不少球迷質疑森保一今場的正選名單，也有網民不滿守將吉田麻也、前鋒鐮田大地的表現。不過，森保一仍是網民的主要狙擊對象。有人痛罵他：「你腦內都是屎嗎？還是你想證明那可悲的自尊心？你知道你的排陣有多垃圾嗎？」

自森保一上任後，他的領軍與選人方針備受批評，也有人道出：「這才是森保一」。

有網民痛罵森保一「腦裝屎」。（網絡截圖）

一場敗仗，網民態度180度轉變。「Poichi（森保花名）有能」變回「無能」。（twitter截圖）

此外，森保一今場被直播鏡頭捕捉到場邊掏出簿仔寫筆記，網民惡搞改圖，嘲諷他的調動毫無建樹。

日本將在周五（2日）的分組賽最後一戰硬撼西班牙。

網民取笑森保一的筆記是寫菜單。（twitter截圖）

網民取笑森保一寫筆記，「哥斯達黎加很強吧？輸了。」（twitter截圖）

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