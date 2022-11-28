二價疫苗｜楊何蓓茵指1.1萬人預約接種　專家倡放寬至長者第三劑

首批約77萬劑復必泰二價疫苗已抵港，昨日（27日）已開放網上預約接種，合資格市民可在周四（1日）起接種復必泰二價疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）表示，現時暫約有11,600人預約接種，估計50歲以上市民預約人數較高，認為數字屬預期內。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，復必泰二價疫苗相比原始疫苗，中和抗體水平再高3.2至4.8倍，30度的環境可儲存12小時，亦不用稀釋。他認為，二價疫苗可擴展至院舍外展，並建議政府可放寬長者第三劑可接種，以提高接種率。



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楊何蓓茵在港台節目《千禧時代》表示，自昨日開放二價疫苗預約後，現時暫約有11,600人預約接種，認為數字屬預期內，因市民希望獲得全面的保護。雖然未有統計預約的年齡層，但由於政府建議所有50歲以上市民接種，她預料該年齡層的組別比例較高。

楊何蓓茵：研究院舍供應二價疫苗

目前政府已向藥廠訂購共190萬劑，她根據本港接種第三劑疫苗的人數，認為數量足夠，將視乎二價疫苗抵港的時間再作安排。至於首針可否接種二價疫苗，她則說「第一針唔應該用佢」，其他劑數則視乎專家討論再作研究。

她亦表示，院舍外展接種服務暫時難以提供二價疫苗，因儲存要求高及需要稀釋。但她亦指，外展接種仍供應原始疫苗，二價疫苗則需要再作研究，若可克服運送困難，強調「一定會做。」

崔俊明：二價疫苗抗體水平較原始高4.8倍

崔俊明在同一節目表示，復必泰的二價疫苗相比原始疫苗，對抗Omicron分支的效用更高，中和抗體水平再高3.2至4.8倍，副作用則為相同。他指，首批接種第三劑疫苗市民，已快將6個月，中和抗體水平將降低，同時目前可離港旅行，相信具有誘因接種二價疫苗。

政府並沒有規定12歲以下兒童接種二價疫苗，他認為政府基於人手安排、儲存運輸，以及劑量問題作考慮，又指美國現時已准許5歲以上兒童接種二價疫苗。他認為，若二價疫苗的反應良好，政府訂購的190萬劑為不足夠。

新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

「接種科興後可接種復必泰二價疫苗」

崔俊明亦指，二價疫苗可提供予院舍或家居外展，因二價疫苗未開瓶前，在30度的儲存環境下可維持12小時，更不需要稀釋；至於原始疫苗僅得2小時。因此他認為，12小時已足夠到安老院舍及家居接種。

他又引述外國研究指，不同品牌的疫苗可溝針，認為接種科興疫苗後，亦可接種復必泰的二價疫苗。他又指，新加坡規定任何年齡層，首劑均可接種二價疫苗，認為可放寬長者第三劑可接種二價疫苗，相信長者的家屬得知保護率更高後，能提升接種率。

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12歲以上可接種二價疫苗

復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗或康復人士接種第三劑疫苗的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。三類人士合資格接種復必泰二價疫苗：

1) 50歲或以上人士。

2) 12歲或以上免疫力弱人士。

3) 18至49歲人士考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，包括院舍、醫療機構、港口工作人員和跨境司機等。