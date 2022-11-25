二價疫苗下月初開打　關日華：可加強對抗變種病毒免疫力

復必泰二價疫苗預計下月初開打，市民可作「第四針」接種。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（25日）在電台節目表示，現階段建議50歲以上人士接種「第四針」，惟18至49歲人士是否需要接種，就要視乎人手和資源。他指出二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫力，較上一代疫苗提供比較廣泛的保護。

近日疫情反彈，他表示，本周多了通報兒童感染新冠病毒康復後出現「多系統發炎綜合症」個案，顯示小朋友群組亦出現新冠病毒感染小爆發，擔心小朋友的感染數字會再增加。



關日華指出，二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫能力，提供比較廣泛保護；50歲以上人士，或有需要出入高風險場所的成人、18歲以下有需要人士，或有長期病和抵抗力較弱者，均可以接種。被問到18至49歲人士會否都要接種，就要視乎人手和資源，惟他表示「三針對成年人而言都足夠，可以防止重症甚至死亡。」

被問到一直使用的復必泰疫苗與復必泰二價疫苗的分別，他指，兩者都能夠提供良好抵抗力，接種後的副作用亦差不多，市民可自行選擇。惟第一針至第三針就不能接種二價疫苗，「外國都係咁做。」

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



小朋友感染情況方面，關日華提到在今年4月Omircon肆虐時，有一些兒童感染康復後出現「多系統發炎綜合症」，徵狀是持續發燒、皮膚出紅疹、眼發炎、舌頭腫脹，以及不同內臟發炎，大部分人要在深切治療部留醫，曾通報有70宗相關個案。

他表示確診數字原本已回落，但本周再有通報5至6宗小朋友嚴重個案，擔心疫情死灰復燃。現時6個月至3歲新冠疫苗接種率仍然非常不理想，只有20.3%，呼籲家長帶子女打針。