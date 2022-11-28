中銀BoC Pay新推「乘車碼」　即日起到年底搭巴士每程10蚊可慳3蚊

中銀香港BoC Pay推出全新「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全線超過4,000輛巴士、逾400條巴士線。乘車碼支援「免密支付」功能，乘客毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費。



另外，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay乘車碼乘搭九巴及龍運巴士每程滿港幣10元，即可享港幣3元車資減免，



BoC Pay乘車碼支援「免密支付」功能，毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費。（九巴及龍運巴士提供）

九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」再增一項二維碼支付方式，中銀香港今（28日）公布，其BoC Pay推出全新「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全線超過4,000輛巴士、逾400條巴士線。乘車碼支援「免密支付」功能，乘客毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費。

九巴財務總監梁祖德表示，很高興今次可與BoC Pay合作，九巴及龍運巴士早年已於全線車隊增設電子支付系統，連同新加盟的BoC Pay，系統支援電子支付方式將增至11種，為所有交通工具之最，期望提供更多選擇，讓乘客在出行方面，融入電子消費模式。他又指，電子支付已成為大趨勢，相信「e度嘟」有助推動與內地的支付跨境聯通。他亦表示。

BoC Pay宣佈推出全新「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用。圖為中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮（左）及九巴財務總監梁祖德（右）。（九巴及龍運巴士提供）

「e度嘟」接受以下11種電子支付方式



感應式支付：Mastercard/ 銀聯/ VISA/ JCB

流動支付：Apple Pay/ Google Pay (Android)/ Samsung Pay

二維碼支付（QR code）：AlipayHK易乘碼（EasyGo）/ 支付寶乘車碼*/ 銀聯雲閃付App「乘車碼」* / BoC Pay「乘車碼」



中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮則指，未來將繼續把乘車碼拓展至更多公共交通工具，提升客戶的電子支付乘車體驗，為他們帶來更多出行便利。另外，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay乘車碼乘搭九巴及龍運巴士每程滿港幣10元，即可享港幣3元車資減免。

▼BoC Pay乘車碼操作步驟▼

