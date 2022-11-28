47人初選案｜袁嘉蔚未再申請求單一法官判刑　要求修改案情亦被拒

47名泛民人士涉參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，早前已表示會認罪的袁嘉蔚，曾提出想由一名而非3名法官判刑，同時亦有就部份指證她的案情不滿，法庭今(28日)開庭處理，據悉袁已放棄要求單一法官判刑的申請，法庭今只處理她對案情的爭議，包括她認為案情中部份內容屬意見和評論，惟3名法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡均認為，該些內容對袁的判刑沒有影響，決定沿用原本的案情。



質疑控方無證據指袁美化非法行為

代表袁嘉蔚的資深大律師祁志指，認為案情提及各被告已知悉國安法將會頒佈等內容，認為屬意見或評論，祁志指，當時有相關傳聞，但國安法具體內容並不清楚，此外，案情指袁美化非法行為，控方亦沒有相關證據。惟3名法官認為，這些爭議的內容對袁的判刑沒有影響，最後未有批准作修改，會續用原有版本。

30名被告將認罪

現時共有30名被告表示認罪，包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

30名表示會認罪的被告。(詳看下圖)

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17被告明年審

17名不認罪的被告包括：鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、 何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權，將於2023年1月30日開審。

17名不認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC70/2022