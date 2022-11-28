交諮會冀明年改善港鐵票價可加可減機制　天星小輪加價已考慮虧蝕

港鐵票價可加可減機制屢被批評只加不減。政府9月20日就有關機制檢討展開為期三個月的公眾諮詢。交通諮詢委員會今日（28日）開會討論有關問題，主席張仁良指，委員認為現有機制有改善空間，期望明年可採用改良機制調整票價。另外，會上亦有討論天星小輪加價一倍的申請，他表示，委員了解到天星小輪嚴重虧蝕的問題，在商討有關加價申請時，已考慮到兩條航線的長遠財務可能性和公眾接受程度。



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張仁良表示，交諮會委員理解採用客觀、具透明度及直接驅動的方程式來調整港鐵票價有其可取之處，亦留意到過往兩次的票價調整機制檢討已引入了多項措施，減輕市民乘搭鐵路的交通費負擔，並顧及港鐵必須預留足夠資源以維修和保養鐵路系統。惟委員仍認為，現有機制有改善空間，以充份回應市民對票價調整與港鐵利潤及服務表現關係的關注。

他續指，委員已就現有的票價調整機制，以及檢討時須考慮的因素向政府提供了意見，期望政府認真考慮交諮會及於公眾諮詢期間收集所得的意見，並在與港鐵商討的過程中，尋求可以平衡各方訴求的檢討方案，並於2023年的票價調整開始實施。

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另外，會上亦有討論天星小輪加價一倍的申請，張仁良指，委員備悉天星小輪的營運及財務表現，在商議其加價申請時，委員已考慮及平衡所有相關因素，包括涉及的「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線的長遠財務可行性和公眾的接受程度。

他表示，交諮會將會向政府提交建議，供行政長官會同行政會議考慮。