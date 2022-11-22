田北辰：天星小輪為港人情意結　倡批加價但月票價錢不變

天星小輪申請加價一倍，同時長者收費更由原來免費恢復至申請政府「2元優惠計劃」。運輸局承認相關加幅不低，在作出決定時會有適當平衡。



立法會交通事務委員會委員田北辰及陳恒鑌今（22日）均指，明白天星小輪經營困難，並指社會對天星小輪有情意結，不希望他們結業。對於加幅，田北辰認為加價可以接受，加價後仍為港鐵及巴士六成的票價，相信未必會因而減少了市民乘坐的次數，但認為月費則不應該加價，減少對基層市民的影響。陳恒鑌則認為，加價或會適得其反，令市民減少乘搭，倡港府協助天星小輪增加非票務收入，包括擴展船身廣告和鼓勵本地遊旅行團包船等。



（圖片來源：天星小輪）

天星小輪早在二月已向政府申請加價，成人和小童票價加幅達到一倍，每程加1.8至4.2元，並取消長者免費乘搭優惠。立法會交通事務委員會委員田北辰認為，天星小輪主要的乘坐對象為旅客，故加幅可以接受，即使加了價，其船費亦為港鐵及巴士的六成。不過，他同意或有不少基層人士每日會坐船上班，故他提議維持天星小輪的月票為160元，「計返如果一個月坐22日係七折，同港鐵月票嘅折扣相若。」

他認為，這是最好的解決方案，既可以解決本身的經營問題，亦減少對基層市民的影響，重申港人對天星小輪均有情意結，不希望見到他們結業。他相信，加價未必會因而減少了市民乘坐的次數，旅客屆時仍會選擇乘坐天星小輪遊覽兩岸維港景色，「對旅客嚟講加到8蚊10蚊都會想坐」，又指「單程唔洗一蚊美金，全世界邊度搵？」

田北辰。（資料圖片）

他又稱，長遠而言，鐵路的發展必然會蠶食其他交通工具的乘客量，故港府應考慮用一個相同機制處理不同交通工具加價。如只容許交通工具的加幅為通脹一半，其餘則由港府用港鐵股息填補，「港鐵愈養愈肥，咁佢哋股息係咪應該補貼其他人，等佢哋唔使博命加價？」

不過，同為立法會交通事務委員會委員陳恒鑌則不同意天星加價一倍。他認為，此會令市民觀感較差，屆時會適得其反，令更少人乘坐天星小輪。他重申，明白天星小輪經營有困難，「我哋都擔心唔畀加（價），維港上再睇唔到天星小輪」，故建議政府可協助天星小輪增加非票務收入，包括翻新碼頭、擴展船身廣告和鼓勵本地遊旅行團包船等。他續指，現時中環及尖沙嘴的碼頭更為陳舊，如政府可協助翻新碼頭，相信可以吸引到更多租戶承租。

陳恒鑌。（林劍攝）

對於有建議天星小輪的收費可區分旅客及港人，陳恒鑌認為建議值得參考，但如何實行則比較難，因現時本港主要使用八達通付款。至於港府是否應收回天星小輪的航線，他認為，此需要詳細研究，「係咪政府收返最好呢？」。他重申港府可先思考如何增加天星小輪的非票務收益。