廚餘回收│明年垃圾徵費配套未足　廚餘機7.5%公屋戶受惠被批龜速

【廚餘回收系列三之三：垃圾徵費在即配套未就位】為配合明年下半年實施的垃圾徵費，政府推出公共屋邨廚餘收集試驗計劃，短期目標是在2023/24年度將計劃擴展至共100座公共屋邨樓宇，涉及約15萬居民。這個數目相對於全港有超過200萬公屋住戶而言，意味僅7.5%人口受惠。

本港要到2024年才有足夠設施每日接收600公噸廚餘，有環團認為，現有設施處理量有限，估計當局擔心大規模在屋邨推展，超出可承載量，故以「龜速」進度向民居收集。不過，堆填區內四分三廚餘來自家居，環團建議設立地區回收小型設施，用黑水虻在地處理家居廚餘，容許回收業百花齊放。



廚餘回收系列報道：



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環保署回覆指，會適時審視廚餘收集試驗計劃的運作模式、居民的參與率和廚餘收集量等，盡快制定一套切實可行且符合成本效益的可持續方案，妥善收集家居廚餘，並會與房屋署及房屋協會商討進一步擴展公屋廚餘收集計劃的安排。

2023年推垃圾徵費 惟翌年處理量才增至600公噸

2014年時任環境局發表《香港廚餘及園林廢物計劃》，以2011年（3,584公噸）為基礎，訂下最遲2022年把棄置於堆填區的廚餘減少四成、至每日約2,160公噸的目標。不過，2020年《香港固體廢物監察報告》顯示，廚餘每日棄置量僅跌至3,255公噸，即僅減少近一成，家居廚餘人均每日棄置0.33公斤，回收率只有4.4%。

環保署於2018年七月啟用位於小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O．PARK1），目標每日處理200公噸廚餘。環保署回覆指，現時平均每日處理量約140公噸，即仍有三成空間可接收。該署預計，位於北區沙嶺的O．PARK2將於2024年投入運作，屆時每日可處理多300公噸廚餘，連同大埔及沙田污水處理廠透過「廚餘／污泥共厭氧消化」技術處理，處理量增至600公噸。

至於日後會否興建更多廚餘廠，環保署指O．PARK3的顧問研究已完成，會就有關研究建議及現時廚餘／污泥共厭氧消化試驗計劃的結果，以及技術可行性、工程所需時間及費用等因素，綜合考慮和選擇符合本港實情、具成本效益的廚餘處理設施發展模式，以達致在2030年代中具備約1,500公噸廚餘處理能力的長遠目標。

學者倡徵費兩年內按市民反應決定須否O．PARK3

香港有機資源中心總監黃煥忠認為，垃圾徵費設18個月準備期，倘試行初期市民已積極回收，五年後回收量增至1,000公噸已算是「做得好不錯」，政府同時要審視首兩年形勢，評估需否發力加快設施興建。他稱，政府計劃在大埔污水處理廠興建「有機廢物預處理中心」，每日可處理約500公噸廚餘，令整體處理量增至1,100公噸，估計要達至每日1,500公噸的處理量，再加入一個污水處理廠已足夠，未必需要興建O．PARK3。

環團建議設黑水虻地區處理設施 助收集家居廚餘

環團綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，以往多靠屋苑自行申請撥款收集廚餘，項目「好零散」，亦不設回收目標，隨著明年政府將推行垃圾按量收費，可透過先導計劃鼓勵回收，但估計礙於現有設施處理量有限，擔心大規模在屋邨推展，超出可承載量，故在民居收集「頗龜速」。

▼黑水虻的成長周期▼



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他指出，不少地區已透過黑水虻處理廚餘，認為政府可考慮委託承辦商，設立地區回收小型設施，例如「綠在區區」利用專門養殖來吃廚餘的黑水虻，以小規模即場處理民居收集的廚餘，節省長途跋涉送往O．PARK1的碳排放，回收業亦可以百花齊放。他認為，須由政府主導，配合垃圾徵費及宣傳教育，否則單靠硬件配套無助推高回收率。