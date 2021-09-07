垃圾徵費｜環保署目標2023年中徵費　專用袋有防偽設計用特別字體

都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例草案於上月底在立法會通過，醞釀近16年的垃圾收費，終於事在必行。政府早前透露，條例通過後，會設18個月準備期。

環保署副署長陸嘉健近日接受多間傳媒訪問時透露，港府內部目標是於2023年中正式實施，不過屆時亦需視乎經濟、疫情再決定。他形容，雖然目標具挑戰，但條例通過後，可展開更多準備工作，有信心達成。



徵費實施後，市民需使用指定垃圾袋棄置垃圾，準備期內會免費派發，往後將會收費。環保署表示，指定垃圾袋的具體設計未落實，但有防偽特徵，同時會採用特別字體，亦會印上二維碼（QR code），以及膠袋批次編號。一旦出現次貨，市民亦可退換。為防有人違規棄置垃圾，當局將研究於垃圾站設閉路電視監察。



港府早前透露，條例草案通過後，將設18個月準備期，之後正式生效，並有6個月適應期，期間市民如違規，執法人員會先警告。環保團體質疑時間太長，擔心實施徵費日期最終不了了之。



陸嘉健近日受訪時披露，港府內部目標是2023年中正式實施徵費，形容為「deadline（死線）」。他表示，18個月準備期確有挑戰，但條例通過後，部份準備工作可同時開展，故有信心完成。不過他亦稱，假如屆時經濟環境差，疫情嚴重，便未必是徵費生效的好時機。

明年3月為指定垃圾袋生產合約招標

條例通過後，港府其中一項工作便是為指定垃圾膠袋招標。環保署首席環境保護主任胡勁欣表示，預料2022年3月展開第一次招標，9月會開展第二輪，預留時間予膠袋廠準備。她透露，大約需6至8間本地中小型膠袋廠生產指定垃圾袋，現時有約30間廠表達意向，全部均有10年或以上製造經驗，預計屆時膠袋每月每間廠總產量達900萬至1,200萬個，即全港月產最多9,600萬個。

指定垃圾袋設不同大小尺寸。環保署提醒，現時展出的膠袋並非最終成品，設計仍未敲定。（梁鵬威攝）

指定垃圾袋將有防偽特徵

胡勁欣表示，按現時的戶數及商戶數量初步推算，每日全港大約消耗300至400萬個膠袋。不過估計徵費生效後，市民會減少棄置垃圾。談到指定垃圾袋的設計要求，她表示，每個袋需要有五成物料可回收，每個分三層，中間一層為回收膠。根據近年的研究結果，將不會使用生物降解款式。

她續指，垃圾袋會有特徵識別，包括採用特別字體，另會印上QR code供市民連結至相關網站及應用程式。垃圾袋上亦印有批次號碼以供辨別，一旦出現次貨，市民亦可以替換。她又透露，垃圾袋有防偽特徵，但未有進一步詳情。

再考慮路旁垃圾桶的設計及放置數量

垃圾徵費的其中一大爭議，是如何確保市民使用指定垃圾袋。陸嘉健承認，確實難以完全避免，即使台北、首爾等已實制垃圾徵費的城市，仍有人會胡亂棄置。

環保署助理署長鄭懿嘉表示，即使是單幢樓、三無大廈，都需使用指定膠袋，除透過教育、宣傳，港府亦會考慮於垃圾站設閉路電視監察，警剔市民，並針對犯法黑點執法。她強調，現時非法棄置建築廢料的黑點亦設有閉路電視，會放置告示，提醒已安裝有關設施。另外，計劃生效後，會視乎情況，再考慮路旁垃圾桶的設計及數量。

正研究初期免費派發指定垃圾袋安排

港府亦計劃，在條例通過後初期，向市民免費派發指定膠袋以便適應。陸嘉健透露，當局正研究以派發膠袋換領券形式處理，但仍要考慮細節。另外，港府去年推出綠綠賞積分計劃，他表示，市民日後或可用積分換領指定垃圾袋。

至於廚餘回收的問題，陸嘉健表示，回收廚餘並不容易，因為不能隔夜，現階段只能處理食肆廚餘。他表示，處理家居廚餘更複雜，如果每戶將廚餘拿到屋外，由於太多汁液，或引起衞生問題。被問到現時廚餘廠未能處理所有廚餘，當局回收後，會如何處理剩下的廚餘時，署方未有正面回應是否選擇棄置。當局強調，希望從源頭減少廚餘，並正興建新的廚餘廠。