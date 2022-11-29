愛滋病顧問局倡男男性接觸者等六類人優先關顧　加強流動檢測服務

香港愛滋病顧問局今日（29日）發表「香港愛滋病建議策略（2022-2027）」文件，提出2026年底前本港須達到95%愛滋病病毒感染者知道自己受感染、95%受感染人士已接受抗逆轉錄病毒治療法（antiretroviral therapy）等目標。策略文件又表示已確定六類優先關顧人群，包括男男性接觸者、少數族裔及跨性別人士等，同時建議擴展愛滋病病毒測試服務，推廣及支援新的檢測模式，包括在較難接觸到的社群經常出入場所附近提供流動檢測以及推廣自我檢測。



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新增愛滋病病毒感染個案連續六年減少

愛滋病顧問局表示，新增愛滋病病毒感染個案從2010年開始持續增長，直到2015年達到頂峰，其後新呈報個案連續六年減少，而未來數年趨勢尚待觀察。該局又指，「香港愛滋病建議策略（2022-2027）」文件是該局自1994年以來制定的第六份策略，為參與防治工作的主要人士提供行動框架，

目標2026年年底前95%感染者知道自己受感染

策略文件中制定的目標為2026年底前，要達到95%愛滋病病毒感染者已經知道自己受感染、95%被確診受感染人士已經接受抗逆轉錄病毒治療法、以及95%正接受治療人士已經能成功抑制病毒載量，以及90%優先關顧人群獲得愛滋病綜合預防服務方案。

消除對愛滋病病毒的污名化和歧視

策略文件中亦確定六類優先關顧人群，包括男男性接觸者、愛滋病病毒感染者、少數族裔、跨性別人士、注射毒品人士和女性性工作者及其男性顧客。文件中建議，為優先關顧人群提供針對性的愛滋病預防介入項目和教育、加強及推廣青少年的性教育、強化愛滋病治療和護理流程、改善並致力消除對愛滋病病毒的污名化和歧視。

倡擴展測試服務 開發新檢測模式

文件又建議擴展愛滋病病毒測試服務，推廣及支援新的檢測模式，認為應繼續保留常規的設施為本檢測服務，如自願性輔導及測試服務；不過同時應開發新的檢測模式，如流動檢測等。