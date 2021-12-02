世界愛滋病日｜愛滋病基金會巴士宣傳零歧視、零愛滋、零疫情

本周三（12月1日）為「世界愛滋病日 World AIDS Day」，香港愛滋病基金會今年為響應聯合國愛滋病規劃署的宣傳口號「 零歧視、零愛滋、零疫情」，當日特別安排宣傳巴士走訪香港各區，宣揚預防愛滋病的正確訊息和愛滋病自我檢測的重要性，藉此呼籲市民正視愛滋病。



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基金會邀請在ViuTV劇集《大叔的愛》中飾演方梓芊的藝人徐㴓喬 Asha，以及唐浩然Jacky及「造星幫」范浩賢 Neal在當日參與活動。三人從基金會總幹事劉燊燊接委任狀，成為2021-2023年度的宣傳大使，為遏止愛滋病傳播宣傳出一分力。他們向市民派發安全套宣傳包，提醒安全性行為重要性。



徐㴓喬指出，愛滋病不是世紀絕症，一般的生活接觸 例如擁抱或同枱食飯等是不會感染到愛滋病；只要在性行為前做好安全措施和不共用針筒，就是最有效預防受滋病的方法之一，再加上定期接受愛滋病病毒抗體測試，「就好似恆常身體檢查一樣，既可了解自己身體狀況, 同時保障你的性伴侶。」



唐浩然及范浩賢也指出，現在醫療科技好先進，已有可以在家自己進行的愛滋病病毒抗體測試方法。他們表示，即使不幸感染到愛滋病病毒，亦有藥物可以控制病情, 不會傳染到他人，而感染者的生活可以回復到跟一般人沒有分別，「所以唔需要過份喧染。」



范浩賢強調，要減低感染愛滋病風險，首要是安全性行，「記得要正確使用安全套，並要定期做愛滋病病毒抗體測試，如果有性生活的人士，建議每半年至一年接受測試。」

