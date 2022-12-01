世界愛滋病日｜3成感染者達抑鬱臨界點　瑪嘉烈心理服務助解壓力

今日（１日）是世界愛滋病日，今年主題是希望消除因差異和不平等造成的愛滋病毒檢測、預防和治療障礙。香港醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢指，許多HIV感染者容易變得沮喪和自我懷疑，他們因擔心被發現、怕感染別人而減少與家人朋友見面，認為自己不能再與他人建立親密關係。



瑪嘉烈愛滋病診所為HIV感染者提供臨床心理服務，為病人和家人提供情緒支援，瑪嘉烈醫院臨床心理學家譚嘉恒表示，現時門診約有三成HIV感染者經評估後發現有超過臨界點的抑鬱或焦慮等症狀，需要接受認知行為和敘事治療，他形容對HIV感染者來說：「唔只係生存問題，更係生活問題。」



曾德賢指許多HIV感染者容易變得沮喪和自我懷疑，更因擔心狀況被發現或怕感染別人而減少與家人朋友見面，認定自己不能再與他人建立親密關係。

目前，瑪嘉烈愛滋病診所為HIV感染者提供多元化綜合服務，包括臨床心理服務，為病人和其家人提供情緒支援。瑪嘉烈醫院臨床心理學家譚嘉恒表示現時門診約有三成的HIV感染者經篩選評估後，發現有超過臨介點的抑鬱或焦慮等症狀，需要接受認知行為和敘事治療：「對HIV感染者來說唔只係生存問題，更係生活問題。」

男病人認知障礙無法逆轉家人同感壓力 心理治療助生活重回正軌

曾德賢提到一名男病人，經瑪嘉烈愛滋病診所接檢測確認感染HIV病毒，且己到較後期階段，同時診斷出因HIV病毒感染而患有神經性認知障礙。雖然他接受治療後病毒量得以受控，但因認知障礙無法逆轉，令到該名男病人無法從事以往需要大量體力勞動的工作。

作為家庭經濟支柱，不論自身或家人都承受很大壓力，太太更因過份擔憂而失眠、抑鬱等。幸好瑪嘉烈愛滋病診所一直跟進著他們的病情，並作出適當的心理治療，釋除患者及其家人在治療過程中產生的心理壓力，助他們生活重回正軌。

瑪嘉烈醫院臨床心理學家譚嘉恒（右）指對HIV感染者來說「唔只係生存問題，更係生活問題。」若能盡早識別和介入治療有適應困難的病人，有助預防他們出現抑鬱或焦慮。(鄧康翹攝)

盡早識別和介入 有助感染者預防五年後出現抑鬱或焦慮

譚嘉恒表示，有不少HIV感染者在治療過程中，因每日服藥產生的心理壓力對生活造成嚴重影響，對每天服藥感到焦慮，因這變相每在重提是感染者的身份。他強調若能盡早識別和介入治療有適應困難的病人，有助預防他們在五年後出現抑鬱或焦慮症等症狀。

「U=U」概念意義大 曾德賢：佢哋同樣可以結婚生下一代

近年醫學界提倡的「U=U」概念，對患者、醫生，以至大眾都有重大意義。曾德賢重申，HIV感染者在穩定接受抗病毒治療後，若持續穩定追蹤血液中病毒量，控制於測不到，便沒有傳播風險，曾德賢說：「HIV感染者同樣可以結婚生育下一代。」

外國正研發植入式藥物 有助緩解治療過程心理壓力

俗稱「雞尾酒療法」或者「混合療法」的抗病毒混合治療是目前愛滋病標準療法。曾德賢指，雖然口服抗病毒藥物成效較高，但是仍有其他治療選項可供不喜歡口服藥物的HIV感染者選擇。除了口服抗病毒藥物外，亦有長效針劑治療，患者不用每天服用藥物。他透露外國正研發植入式藥物，患者把藥物配戴在手臂上即可，十分方便，認為能有助緩解HIV感染者在治療過程中出現的心理壓力。