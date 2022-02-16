移植臍帶血幹細胞後體內HIV病毒消失　成治癒愛滋病新希望

美國一名愛滋及白血病的患者，在接受一名先天對愛滋病毒（HIV）有免疫力捐贈者的幹細胞移植後，似乎成功治癒愛滋病，這發現將有助開發治療愛滋病的新方向。



這名64歲女性的患者，同時患有愛滋病及骨髓性白血病。醫療團隊在2017年為她移植帶有先天對愛滋病毒具免疫力的捐贈者幹細胞。今天女性不但治好了白血病，體內更幾乎發現不了病毒，無需再接受針對愛滋病毒的強效治療，似乎成功地治癒愛滋病。

圖為2022年2月3日，電子顯微鏡下的HIV病毒模樣。（AP）

愛滋病會入侵人體免疫細胞，並破壞人體免疫能力，讓患者其後因患上其他疾病不能自癒而死於併發症。但部分人因基因突變，改變免疫細胞的受體，讓愛滋病難以入侵，天生對愛滋病毒有抵抗能力。

骨髓性白血病是血癌的一種，由於大量不正常的細胞在骨髓和血液中快速生長，進而影響身體各處，造成更容易的感染和出血。除化療外，利用造血幹細胞的骨髓移植也是一種有效的治療方法，特別對於容易復發的患者。

因此這次的嘗試，是為治療白血病的同時，治療愛滋病。這次雖然不是首次利用幹細胞治療愛滋病，但卻是首次利用臍帶血的幹細胞的案例。利用臍帶血幹細胞與傳統的成體幹細胞不同，可以無需經過繁複及嚴格的篩選，意味可以讓更多人接受治療。

國際愛滋學會（International AIDS Society）候任主席李文（Sharon Lewin）聲明表示「這是歷來第3次感染愛滋病毒痊癒案例，也是女性首例。」骨髓移植雖然並非治療大多數愛滋病患者的可行策略，但這次研究證實了「治癒愛滋病是有可能的」，並進一步強化基因療法是治癒愛滋病的可行策略。