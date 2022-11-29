疫情｜增7547宗確診　多13人離世　本地XBB、BQ.1.1增13宗

本港今日（29日）新增7,547宗確診，個案數字連續2日回落至7,000宗水平。當中輸入個案為590宗，機場同日入境人數亦高達15,173人，確診比率佔3.89%。今日Omicron變異病毒株亞型本地增11宗XBB及2宗BQ.1.1個案。另外，今增13人死亡，累計死亡人數為10,731人。



本港今日新增7,547宗確診，本地個案佔6,957宗，而輸入個案為590宗，佔整體個案7.82%，比前一日高0.06個百分點。新增的輸入個案當中，415宗涉及機場檢測樣本、138宗涉及第1至3日樣本，餘下37宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達15,173人，確診比率為3.89%。七日平均確診人數為586人，七日平均確診比率為4.03%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月20日至26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.9%。

另外，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現91宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及104宗BQ.1.1亞系個案。今日總共增1宗BF.7輸入個案，而本地增11宗XBB及2宗BQ.1.1個案。

本地新增的BQ.1.1個案，分別涉一名22歲及29歲女子，而本地新增11宗XBB個案，患者涉7男4女，年齡介乎28歲至79歲，其中7人已接種3針。

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807間學校呈報1,757宗確診個案

學校方面，今日接獲807間學校的1,757宗新呈報個案，涉及1,501名學生及256名教職員。另有28間學校的33個班級需要停課7日。院舍方面，23間院舍呈報35名長者及6名員工確診，72名院友及3名員工被列為密切接觸者需要檢疫。

新增多於一個班別需要停課的學校：



1、何明華會督銀禧中學 (涉及四個班別)

2、佛教茂峰法師紀念中學

3、拔萃男書院

呈報陽性個案的安老院舍：



1、基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院

2、博愛醫院戴均護理安老院

3、樂善堂朱定昌頤養院

4、伸手助人協會麗瑤白普理護老院

5、東華三院寶鍾全英安老院

6、昌樂護老中心

7、東華三院戴東培護理安老院

8、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

9、松柏老人院

10、思恩護老院（第一分院）

11、福安老人院有限公司

12、松齡俊景護老中心

13、善頤（大華）護老院

14、安心居

15、東方護老院

16、圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）

17、香港房屋協會 - 雋康頤庭

18、栢景護理中心

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、東華三院賽馬會頤養護理安老院

2、仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍

3、香港善導會秦石中途宿舍

4、匡智水泉澳之家

5、循道衛理楊震社會服務處悦翠居

13宗離世患者年齡介乎53歲至99歲

醫管局接獲多13宗離世個案，分別為7男6女，年齡介乎53歲至99歲。其中2人來自院舍。打針方面，1人已打4針、7人已打3針、2人已打2針，3人無打針資料。