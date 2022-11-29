生產力局創科論壇周五舉行　主席陳祖恒：香港可以再吸引外資

香港生產力促進局將於周五(12月2日)下午舉行「智瞻2023」論壇。當日有兩節論壇共9位嘉賓參與，包括前港交所行政總裁李小加，前世界銀行副行長林毅夫。生產力局總裁畢堅文表示，香港現時進入後疫症時代，應把握固有優勢成為創科中心；他指希望活動喚起市民關注，呼籲不同中小企或初創企業踴躍參展；早前上任生產力局主席的陳祖恒指，香港有自身地理優勢，可以再次吸引外資來港。



生產力局總裁畢堅文與主席陳祖恒在今日(29日)向記者介紹「智瞻2023」論壇。(梁晉穎攝)

「智瞻2023」論壇將於周五(12月2日)下午2時半至5時半，在科學園12W大展覽廳舉行，主題為《經濟開新篇 . 科技創優勢》。當日會分上下兩節論壇，市民可於網上或現場即場登記入場。

論壇分兩節，邀請不同專家對談。(生產力局提供圖片)

第一節論壇會有身兼立法會議員的生產力局主席陳祖恒與另外三位嘉賓對話，包括前港交所行政總裁、Micro Connect創辦人及主席李小加；前世界銀行副行長、現北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫；以及香港總商會總裁梁兆基。將會討論對宏觀經濟的展望，闡明香港企業如何利用創新及科技，抓緊日益數碼化的新經濟中的新機遇。

第二節則有中國工程院院士潘復生、港大榮譽教授陳清泉、科大副校長鄭光廷、深圳灣實驗室中心主任沈衛軍、以及生產力局首席數碼總監黎少斌，將會討論早前經由來自不同技術領域的本地、內地和海外13位知名專家組成的評審團選出的10項焦點科技。

生產力局總裁畢堅文與主席陳祖恒在今日(29日)先向記者介紹當日活動，並講解生產力局對施政報告的回應。畢堅文指論壇已經是第三年舉辦，每年年底都會藉活動，向中小企講解每年需要關注的地方，包括經濟情況或工業技術。今年會聚焦後疫情時代的香港創科環境，探討疫情後香港可有的創科優勢。他希望論壇的創科焦點會吸引中小企了解。

總裁畢堅文希望活動受市民關注。(梁晉穎攝)

對於生產力局在今年的工作，他指主要集中三個方向，包括「工業4.0」、「未來技能ABCDR(AI人工智能、Block Chain區塊鏈、Commputing電腦科技、Data數據科技、Robot機械人科技)」以及「Founding科技人才培育」

畢堅文指，今年已有30條本地工業生產線得到「工業4.0」援助下成功生產，當中有40%是食品科技，30%是健康用品科技，另外30%是綠色建築科技。

主席陳祖恒就指，生產力局未來會力兩個大方向，包括與國外機構合作，以及幫助香港商品到外國營銷。他指外資十分欣賞香港的食品科技，「香港製造嘅月餅好好，好多人想學都學唔到。」他表示生產力局會成為本地企業的支援機構，可以幫助他們得到新技術或新商機。

身兼立法會議員的陳祖恒認為香港仍可吸引外資來港。(梁晉穎攝)

陳祖恒指，政府在施政報告提到吸引海外人才，他指希望除了吸引人才，幫助本地企業有新血，亦希望吸引外資來港。當外資來臨時，生產力局就是一個媒介，讓企業與外資聯繫，打破他們的發展的樽頸位。

「智瞻2023」論壇

日期：12月2日

時間：下午兩時半至五時半

地點：香港科學園12W大展覽廳



第一節論壇：宏觀經濟展望

時間：下午兩時四十分至四時正

語言：英語（提供即時傳譯）



第二節論壇：2023十大焦點科技

時間：下午四時正至五時半

語言：普通話（提供即時傳譯）

