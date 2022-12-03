快遞平台Zeek欠薪數百萬　寄件16日才送達　累貨主要致電客戶道歉

外賣員近年罷工事件不斷，再有工會在本周日（27日）發起遊行請願，稱接獲50名Zeek（斑馬到家）外送員投訴被拖糧，涉款共300萬元，有外送員稱被拖欠共11周薪金，約以每單貨物計算，金額高達20萬元；有受影響商戶指控Zeek例如寄件嚴重延誤，11月9日的寄件直至24日才送至顧客手上，達16日，比一般情況3至4日便可完成派送，而該次卻長貨主要致電客戶道歉。



Zeek回應指，截至上周三（23日）因延誤發放的服務費金額，約有數百萬港元，受影響配送員數百名，對此致歉。Zeek並重申，將按最新公告陸續發放受延誤的服務費，強調切勿聽信資金鏈斷裂謠言。



Zeek的投資者包括順豐控股。（Zeek網頁）

11月9日寄出的貨品 同月24日才送到

繼智能物流平台Zeek最近被指控懷疑拖欠薪金，有商戶近日向《香港01》投訴Zeek寄件嚴重延誤。A小姐（化名）透露，早在11月9日曾透過Zeek寄出貨品，顧客在等待逾半個月後，直至11月24日才收到貨品，因已收到不少顧客投訴，認為已嚴重影響聲譽。

A小姐表示，Zeek在一般情況下3至4日便可完成派送，因此期間曾多次經電話及電郵查詢寄件狀況，開始時則解釋沒有司機接單，後來更消失沒有回應，即貨品無奈被Zeek扣起，不能寄送之餘亦無法取回。「好過分，連Sorry都冇句！」

商戶寧「轉會」棄已購套票︰見過鬼仲唔怕黑咩！

A小姐又指，Zeek在10月底曾發出通告，聲稱因疫情關係，倉庫遇上突發情況，需作臨時調整，所有產品預計延誤3至5日，並收緊至不足20票（一件貨品為一票）將不提供上門收件。但她指，其寄送的地點主要為將軍澳及荃灣，不解為何司機不願接單，懷疑與Zeek拖糧導致司機罷工有關。

Ａ小姐透露，為了以更便宜的價值寄件，商戶一般按Zeek的要求，在月底前購入下個月的套票。她坦言為免其他貨品同遇延誤的狀況，目前只好捨棄已購買的套票，轉用其他收費較高快遞公司。「冇喇，剩低幾百蚊當豪畀佢啦，見過鬼仲唔怕黑咩！」

至於受影響而等待多日的顧客，為挽回商戶聲譽，她只能贈送小禮物及致電道歉，「唔想我哋揀錯唔好嘅運輸公司，令個客有唔好嘅體驗。」

派送員被拖欠11周薪金 涉款20萬元

派送員兼車主B先生（化名）擁有一輛貨車，並以自僱的形式為Zeek服務7年。他指，Zeek過往每年總有約兩個月時間拖糧，惟今年的情況特別嚴重，現時被拖欠共11周薪金，約每單貨物計算，金額高達20萬元，目前只能靠工會或政黨協助追討欠款。

B先生表示，自從11月22日收到Zeek發出公告，指各項服務費有待業務重組後，才恢復正常發放，預料日期為12月16日，從此便失去聯絡。公告並提到Zeek為準確針對市場，正進行策略調整，業務方向及系統正重組及更新。

派送員指Zeek客戶包括友和、迪卡儂及麥當勞等

B先生透露，大型網店友和、體育用品店迪卡儂，甚至麥當勞的麥麥送，亦是Zeek的客戶之一，當中網購佔約七至八成生意；部份酒店或高級餐廳，或不願被訂餐平台抽佣，改用以重量計費的Zeek。因此其主車隊有約30輛車，包括重達16噸和9噸的貨車、私家車等，高峰時間多達60輛車在運送貨物。

Zeek︰受影響配送員達數百名、延誤發放的服務費金額約數百萬元

Zeek回應《香港01》指，一直積極跟進並加快審核及校正各項明細，截至上周三（23日），因延誤發放的服務費金額，約有數百萬港元，受影響配送員有數百名，向他們致歉。Zeek並表示，正積極透過不同渠道與配送員溝通及發放資訊，重申將按11月22日發出的最新公告，陸續發放受延誤的服務費，並分階段完成︰

．8月30日至10月2日的服務費周期，現時已陸續發出，不遲於12月2日完成發放。

．10月3日至11月13日服務費周期，不遲於12月16日完成發放。

． 11月14日至11月20日服務費周期，於12月16日完成發放。

． 11月21日服務費周期開始，按完成周期後20個工作天發放。



Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥2021年接受《香港01》專訪時表示，計劃能夠在2023年底前上市。（資料圖片／龔嘉盛攝）.

澄清資金鏈斷裂為不實陳述

B先生亦稱，曾有Zeek的股東透露，在獲得客戶的款項後，資金將挪用至市場投資，其後才再向外送員發放薪金。他估計因近月股市受挫，Zeek的資金鏈斷裂，以致一系列事件發生。「相信錢係有喺度，只不過冇理由要蝕讓出嚟出糧。」Zeek強調上述全為不實陳述，呼籲配送員及商家切勿誤信謠言。

Zeek並解釋，由於近日公司電話線路非常繁忙，各部門正全力解答配送員及商家的查詢，建議商家以電郵形式聯絡，以提供適切協助。Zeek並稱，早前已聯絡購買11月特惠套票的商家，並詳細交代剩餘票數的退款安排。

Zeek在2020年錄得逾2億收入 擬2023年底上市

翻查資料，Zeek負責人去年曾接受《香港01》專訪，當時表示2020年錄得超過2億港元收入，預期2021年再升30%，更與超過120個餐飲品牌開展合作，包括Delifrance及Outback。當時他透露，考慮進一步擴展海外業務，以及計劃在2023年底前上市。