快遞平台Zeek疑欠薪　部份人欠約3萬　公司：財政穩健短期內找清

快遞平台Zeek（斑馬到家）最近懷疑欠拖薪金。有自僱送貨員向《香港01》投訴，指Zeek自今年9月起支薪開始出現問題，更指現時所有同事均正被欠薪，而他已被拖欠約兩個月薪金，涉約2至3萬元。

Zeek回覆查詢時指，現階段公司財政穩健，又稱最新一期通告已列明指定服務定週期的服務費已於11月11日及將於11月18日開始陸續發放，承諾短時間內儘快找清所有服務費。



Zeek的投資者包括順豐控股。（Zeek網頁）

9月起發薪開始不定時

A先生（化名）是Zeek的自僱送貨員。他表示，過往未見公司有欠薪問題，不過直至今年9月，發放薪金開始出現問題。他解釋，按照正常做法，Zeek應每逢周五發放薪金，但現時就如「唧牙膏」般無定時支薪，過程中斷斷續續，「今個禮拜有，下個禮拜又無咁。」

他又指，現時所有同事均被欠薪，「其實基本上全部（同事）都欠緊，只不過時間長短、金額問題。」而他本人正被Zeek共拖欠約兩個月薪金，共涉約3萬元。

A先生又指，9月初公司他首次收到公司通知，聲稱要延遲一周發放完整薪金，但未有交代原因。直至最近，A先生稱公司終於交代原因，公司聲稱要更新系統，預計11月18日完成，但他稱公司尚未交代細節，故難以信服一眾送貨員，「你𠵱家爭左我兩個月糧，你係咪11月18日會出返晒之前所有錢先？」

他續道，得悉Zeek近日生意減少，當中更失去了一家網上超市平台的大客戶，令他們懷疑公司是否「無錢找數」。

Zeek：現階段財政穩健

Zeek回覆查詢時指，現階段Zeek財政穩健，由於財務系統及「車手服務費明細」更新比預期中長，為方便配送員了解最新安排，均會定期發出通告。最新一期通告已列明指定服務定週期的服務費已於11月11日及將於11月18日開始陸續發放，承諾短時間內儘快找清所有服務費。

Zeek續道，配送員乃公司的配送夥伴，但非僱傭關係，公司現積極跟進不同個案，從多個渠道通知配送員，以保持良好溝通。