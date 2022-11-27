工會接逾50名Zeek外送員投訴拖糧共300萬　慢駛遊行促政府監管

服務業總工會轄下的自由工作者分會，以及立法會議員郭偉強，聯同一眾外送員，今日（27日）發起慢駛遊行到政府總部請願。工會表示，至今已收到逾50名Zeek外送員的求助，估計被拖欠的薪金超過300萬元。工會更稱，有外送員連最低工資標準，即約每小時37.5元亦未能達到，故促請政府監管相關企業、推出外送員工傷指引、實施外送員登記制度，並杜絕假自僱的現象。



工會︰逾50名Zeek外送員被拖糧 涉款達300萬元

10多名來自Foodpanda、Deliervoo及Zeek的外送員，今日駕駛電單車，在政府總部及立法會大樓外慢駛，促請政府監管相關企業。工會稱，至今已收到逾50名Zeek外送員的求助投訴被拖糧，估計被拖欠的薪金超過300萬元。

工會表示，疫情期間外送員承擔物資配送的功能，讓市民在隔離期間不愁物資短缺的問題。惟外賣員被企業的演算法壓榨，面對長期無故欠薪、大量黑工湧現、交通事故率高、不受僱傭條例保障、缺乏勞工保障兜底、沒有職業前景等情況。

有外送員短短一年收入減少近50% 最低工資不達標

工會批評，政府眼見勞工權益問題愈加嚴重，卻未承擔起對外送公司的監管責任。該批企業在無監管下，在灰色地帶不斷壓榨員工，單方面肆意調整單價，拒絕透露收入計算方法，不停推出新政策，導致外送員的收入減少，在短短一年間已減少近50%。

工會更稱，有外送員連最低工資標準，即約每小時37.5元亦未能達到，一家四口即將陷入領取綜援的困境；更有外送公司持續欠薪數個月，款項逾10萬元，已無法應付日常開支，只能依靠借貸供車。

工會要求監管平台公司

工會又指，不少僱主為節省成本，利用現行法例漏洞，逃避向外送員承擔責任，直接解散旗下車隊，改為「自僱」形式聘請，造成假自僱的現象，爆發多宗勞資問題。

工聯會提出4項建議，包括1）監管平台公司，例如須詳細列明薪酬待遇的計算方法；2）推出外送員工傷指引，為散工及兼職購買符合《工傷條例》的團體保險；3）明確僱傭關係，確保外送員應有的保障及福利；4）實施外送員登記制度，以打擊黑工問題。