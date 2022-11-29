20學生港大舉白紙悼念新疆大火　女生高呼：不要封控要自由

新疆烏魯木齊上周四（24日）發生十死九傷的住宅大廈大火，在內地引發反封控抗議，不少省市有居民拿着白紙示威。本港近日也有內地生及港漂響應，有網民今日（29日）發起在黃昏時分，到香港大學舉行悼念活動，一名女學生在6時40分在校內地上點燃四支白蠟燭，並舉起寫上「拒絕新冠恐慌」的白紙，高呼「不要核酸要吃飯」、「不要封控要自由」等口號，高峰時有近20人參與。



▼11月28日 近20名港大學在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



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保安到場要求出示學生證 八人在場舉白紙

有網民今日（29日）發起到香港大學舉行悼念活動，大約6時40分，一名女學生在地上放下四支白蠟燭，並舉起寫上「拒絕新冠恐慌」的白紙，高呼「不要核酸要吃飯」、「不要封控要自由」，及「不自由，毋寧死」等口號。該女學生叫口號時一度落淚。

至6時55分，有兩名保安到場，要求兩名舉白紙的女生出示學生證，以確認學生身份。其中一名保安表示，校園範圍不可燃點蠟燭，要求吹熄。

兩名港大保安到場，要求悼念人士出示學生證，並吹熄蠟燭。（黃偉倫攝）

悼念初時只有女性到場，之後一名男學生到場加入。他表示，雖然大家都感到非常害怕，甚至有女生雙手顫抖，知道有被捕風險，但仍然要站出來。

其餘在場的數名女生雖然感到害怕，雙手顫抖，甚至憂慮日後可能被拘捕，但仍然有勇氣站出來。截至7時15分，現場有八人舉起白紙。

▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月28日 中大約60人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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隨後陸續愈來愈多人參與，高峰時接近20人舉起白紙抗議，各人不時高叫上述口號，之後又合唱「國際歌」。他們強調「我是不是境外勢力，我們是中國公民，中國應該要有不一樣的聲音」。

現場陸續有人加入舉起白紙。（黃偉倫攝）

▼11月28日 浸會大學民主牆▼



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▼11月28日 香港中文大學有人穿上黑衣手持黑布默站▼



▼11月27日 科技大學有學生聲援內地示威民眾▼

