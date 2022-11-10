16人淺水灣The Verandah食生蠔後疑食物中毒上吐下瀉　11人須求醫

衞生署衞生防護中心今（10日）正調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及16人，年齡介乎28至39歲，他們本周日（6日）於淺水灣The Verandah露台餐廳參加晚宴並曾進食生蠔，隨後出現腹痛、腹瀉、暈眩等病徵，其中11人已求醫，無需入院。全部病人情況穩定。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



16人於淺水灣The Verandah露台餐廳參加晚宴後，出現懷疑食物中毒個案。(網上圖片)

個案涉及八男八女，年齡介乎28至39歲。他們本月6日於淺水灣The Verandah露台餐廳參加晚宴，約13至52小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、頭痛、噁心、心悸和嘔吐等病徵。據了解，他們曾進食生蠔。其中11名受影響人士已求醫，無需入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生：

-在外進食時，應光顧可靠及有牌照的食肆

-避免進食生的海產

-小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

-進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

-在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

-使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

-不要光顧無牌食物檔

-飲用經煮沸的水

-不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

-及進食前及如廁後要洗手