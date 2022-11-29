孫玉菡視察殘疾支援服務：康復服務是政府致力做到弱有所扶的大項

勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）在社交媒體發文表示，今日下午與常任秘書長劉焱及社署署長李佩詩到訪香港耀能協會盛康園。他稱非常高興得悉盛康園透過實用訓練教材、製作自家家具品牌及園藝治療等，提供切合傷健人士所需的訓練活動，形容活動對提升殘疾人士的自理及工作能力「實在事半功倍」。



孫表示，社署計劃明年第一季推行優化職業康復服務試驗計劃。社署亦會為嚴重及中度弱智人士宿舍的老齡化院友提供一站式的住宿和訓練服務，希望進一步加強支援老齡化殘疾人士。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）下午與常任秘書長劉焱及社署署長李佩詩到訪香港耀能協會盛康園。（孫玉菡Facebook圖片）

孫玉菡今日下午與常任秘書長劉焱及社署署長李佩詩到訪香港耀能協會盛康園。他表示，非常高興得悉盛康園透過實用訓練教材、製作自家家具品牌及園藝治療等，提供切合傷健人士所需的訓練活動，配以院內咖啡店、天台花園及藝術坊的舒適環境，更為學員提供餐飲服務培訓，包括沖調咖啡、製作食品、樓面工作等，而店內部分食材更加是院友在天台花園親手裁種。他形容活動對提升殘疾人士的自理及工作能力「實在事半功倍」。

參觀期間，孫與幾位福利工作員和學員交談，了解他們前線工作的經驗和需要。他讚賞學員學懂烹調意粉和沖調特色飲品，練得一手好廚藝，又指有學員憑藉一雙巧手，為協會自家品牌「咫心家匠」製作手工產品，大受歡迎，並為他們都能學以致用感到十分欣慰。

孫玉菡表示，康復服務是政府致力做到弱有所扶的大項，因此明年將陸續推出優化措施。社署計劃明年第一季推行優化職業康復服務試驗計劃，按庇護工場及綜合職業康復服務中心學員的興趣及能力提供階梯式的多元化訓練組合及就業機會。

此外，明年第一季亦會開展另一試驗計劃，為嚴重及中度弱智人士宿舍的老齡化院友提供一站式的住宿和訓練服務，加上言語治療、軟餐津貼及私家醫生外展到診等服務，希望進一步加強支援老齡化殘疾人士。

本周六（12月3日）是國際復康日30週年，他表示政府會繼續加強支援殘疾人士及照顧者，達到今年推廣的主題：「共融文化」及「通達無障礙」。

另外，他又提到近日社區和院舍個案略增，加上冬季流感高峰臨近。醫療團隊會獲安排每星期到訪院舍最少一次提供外展疫苗接種服務，盡快為每一位到期接種的院友接種新冠及流感疫苗，以期獲得到較佳保護。