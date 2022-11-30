迫子手淫被囚革職警　認騙多名女子逾百萬　包括指其子生蟲騙藥費

遭警隊革職的警員，早前因為要讀小五兒子與他一同手淫被判囚4年，他亦涉欺騙多名女子，包括其妻的親妹（下稱：小姨）合共約106萬，革職警今(30日)在區域法院認罪。案情指，被告向其小姨騙財時，訛稱其子肝生蟲，需要大筆醫藥費，後來大話愈說愈大，更指其兒子肝部的蟲已擴散至腦部，若不作治療，恐腦漿會從其子的鼻孔湧出。法官把案押後至12月2日判刑。



48歲的男被告被控31項欺詐和1項盜竊罪，他今承認其中25罪，餘下7項准保留在法庭檔案不作起訴。被告1998年起任職警員，至2020年5月被革職。他和妻子於2018年分居。

48歲革職警在區域法院承認25項欺詐及盜竊罪。

指兒子肝生蟲借款

案情指，被告於2018年9月致電小姨（即其妻的妹妹），聲稱他約12歲的兒子患上肝病，須服用自費藥物，若兒子不服藥便會死亡，小姨遂按被告要求，借了1.3萬元給他。惟被告之後多番以兒子的「病情」借錢，先指兒子肝生蟲，需買杜蟲藥，及後又指已殺滅大部份的蟲，只剩一條，醫生建議做激光手術殺蟲。

指兒子腦部有孔要做手術

被告及後又指，那條蟲已擴散到兒子的腦，醫生建議用電療。惟蟲太大，需使用藥物令蟲暈倒，加上蟲在腦部太久，兒子的腦部發現一個孔，須施手術修補，否則腦漿會從鼻孔流出。

向小姨借16.9萬只還過3千元

被告又向小姨稱，他和兒子患有遺傳病威關遜症，這個病會使病人的肝臟積累銅，需買肝臟藥物，讓兒子排走銅。而小姨共借款16.9萬元，被告只償還3千元。

以斷絕父子關係為由迫兒子騙小姨

案情又透露，被告的兒子患有隱藏性陰莖，但肝臟或腦部沒有蟲。惟小姨和被告兒子見面時，兒子曾認有病。被告兒子事後解釋，被告威脅要與他斷絕父子關係，他才根據被告指示說謊。

此外，一名曾在網上貼文講述墮入求職騙局經過的女受害人，於2019年9月接到被告的訊息，被告稱可以替她取回騙款，期間她被洩露了個人資料，被告多番以此向她索款，如稱他代該女受害人支付了5000元，又指為解決洩露個人資料的事，衍生了假英國國民(海外)護照問題，被告又稱無錢買藥治癌，向該名女受害人騙取6.2萬元。

自稱大律師騙走新識女友首飾

被告又於2019年11月在網上結識另一女子，並自稱是大律師。他和該女子及後成為情侶，在旺角一酒店房間同居，女友把三隻手鐲、一隻金手鐲、一條鑽石手鏈、兩隻鑽石戒指及一對鑽石耳環放入房間的夾萬。被告表示首飾有「污糟嘢」，會幫忙驅除，著女友不要打開夾萬，把「污糟嘢」困住。惟該批總值逾11萬元的首飾，最終不翼而飛。當舖紀錄顯示，被告曾典當戒指等。

騙另一女友信用卡令其損失40萬

被告又訛稱，女友前夫會爭奪他們女兒的管養權，及女友被舉報走私黃金到日本，他已替對方支付律師費，著女方清還。被告又指女友的戶口被警方調查，女友跟從被告指示，向被告交出2張提款卡和6張信用卡以協助調查，該些卡其後有多項未獲授權交易。女友在案中的損失約40萬元

向遮仔會借款隱瞞欠債

被告任職警員時，又曾於2015年至2016年向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社三次申請貸款，獲批44萬多元，但他未有向互助社申報他當時有多筆欠款。截至2020年12月4日，被告仍欠儲蓄互助社港幣約4.5萬元。

被告於2020年7月被捕，警誡下否認欺詐小姨等人。

案件編號：DCCC 496/2021