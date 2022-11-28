黎智英案｜律政司反對黎聘英御狀Tim Owen　申終院上訴許可失敗

壹傳媒創辦人黎智英，被指違返《港區國安法》，涉串謀勾結外國勢力的案件，已排期於本周四（12月1日）開審，高院早前批准黎從英國聘請御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱：Tim Owen）代表他抗辯，惟律政司初時以英御狀不熟悉國安法背景，反對他來港，但先後遭高院原訟庭及上訴庭裁敗訴，律政司上周直接向終審法院提出終極上訴，並指案件涉國家機密，不宜用海外律師。辯方卻認為這屬新觀點，有違慣用的法律原則。終院今午（28日）下裁決，拒絕律政司上訴至終審法院。



舊有案例規定不能在終審改變論點

終院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛在書面判辭指，根據舊有案例定下的原則，若上訴方在終極上訴時，提出不曾在原訟庭及上訴庭探討的新論點，不應批出上訴許可。在本案中，律政司在申請終極上訴許可時，才改變其論點，提出未經闡明及未有證據支持的爭議，儘管該新論點明顯有其重要性，但仍決定不批出上訴許可，因此裁定律政司未能確立給予上訴許可的基礎，故駁回其申請。

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen的經過。(詳看下圖)

+ 2

黎被控3項涉及違反國安法罪名

黎智英（74歲）與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

律政司指海外律師不熟悉國安法背景

黎智英早前向高院申請聘用Tim Owen時，律政司已提出反對，並指海外律師未必了解香港社政及憲法背景，又缺乏相關經驗，惟高院首度法官潘兆初及上訴庭均指出，黎的案件將涉及新聞自由及人權等複雜法律爭議，認為Tim Owen的經驗能有助法庭，故容許他代表黎抗辯，並裁定律政司敗訴。

申終院上訴許可首提涉國家機密

律政司被裁定敗訴後，向上訴庭申請到終院的上訴許可，並首次提到國安法涉及國家機密，參與案件的海外律師一旦離港，便難以規管，而且容許海外法律代表來港抗辯，有違國安法防止外部勢力干預香港事務之立法原意。上訴庭卻認為黎的案件不見涉及任何國家機密，亦無基礎指控Tim Owen會違反保密要求，故拒絕批出上訴許可。

認為國安法需在本地法律框架下並行

律政司最後直接向終院提出申請，並於上周五向終院法官陳詞，指國安法有其獨特性，與海外律師擁有的專業無法比較，看不到Tim Owen能提供顯著貢獻。他們又認為國安法需在本地法律框架下並行，法律代表必須充分理解兩部法律，否則其陳詞可能「適得其反」。

辯方認為不應捨棄沿用已久的法律原則

但代表黎的律師卻反駁稱，根據Flywin案例曾定下的原則，律政司不應在現在的上訴階段才提出新論點，法庭也不應因為涉及國安法，便捨棄沿用已久的法律原則，加上國安法條文保障國際公約賦予的自由，Tim Owen在這些方面均有豐富經驗，相信可為法庭帶來協助。

案件編號：FAMV 591/2022