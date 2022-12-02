警帆船「防騙號」啟航宣傳　婦接電話稱兒子要保釋金　幸智破騙局

電話騙案層出不窮，警方「防騙號」帆船今日（1日）於觀塘海濱出發，向市民宣揚防騙訊息。有曾智破「猜猜我是誰」電騙的婆婆表示，早前收到陌生來電，指其兒子在歐洲被捕急需3萬元保釋金，一名自稱兒子「朋友」登門收錢，她即質問對方其子身份，成功識穿騙徒，並協助警方拘捕這位「朋友」。



警方「防騙號」帆船今日（1日）於觀塘海濱出發。（警方提供相片）

警方今年首9個月接獲1687宗電話騙案，較去年同期上升1.3倍，涉款7.2億上升8%。當中主要為「假冒官員」，有906宗損失6.6億元，受害人中68.4%為女性，12.7%為61歲以上長者。而「猜猜我是誰」涉及780宗，損收5700萬元，受害人約69%為女性，近七成是61歲以上長者，年紀最大是一名96歲伯伯，他今年9月被騙走3萬元。

自稱兒子「朋友」上門收錢卻答不出名字

曾經智破騙案的何太現身法說，她今年11月3日收到陌生來電，指她的兒子在歐洲被捕，需要3萬元保釋金，其後有一名兒子「朋友」上門收錢，何太質問對方其子姓名，惟這名「朋友」卻答不出，之後離開，未幾這位「朋友」又再上門，何太於是報警，成功將這位「朋友」拘捕。

警方正推行《全民反詐大測試》第二階段，在各警區舉辦宣傳活動，「耆樂警訊」會舉行防騙專題講座、於酒樓、街市、街坊福利向老人家派發防騙宣傳單張，及在老人中心舉辦防騙專題講座。「耆樂警訊」亦委任了防騙長門人，在全港派發防騙單張，及探訪獨居長者推廣防騙信息。