求職騙案9個月呃3.3億　婦做刷單員賺1300後　被騙走夫380萬身家

疫情下不少失業人士為「搵快錢」墮騙局，今年首9個月有2,252宗為求職騙案，較去年同期升2.2倍，損失金額高達3.37億元，激增6.3倍。



有失業女文員經WhatsApp應徵刷單員，「僱主」聲稱將電器放購物籃後匯款，當事人可賺10%佣金，她初嚐「甜頭」連本帶利獲1,300元後，將與丈夫的全副身家380萬元「重注」，最終血本無歸。



警方推出「全民反詐大測試」防騙活動，商業罪案調查科高級警司曾雅詩（中）表示，市民只要有少少貪念，遇到騙案，騙徒就利用機會，一步一步「哄你落疊」。（孔繁栩攝）

詐騙案按年增四成 求職騙案增2.2倍

警方今年1至9個月錄19,444宗為詐騙案，較去年同期上升39.7%，當中網上求職騙案增幅最勁，佔當中11.6%，有2,252宗激增2.2倍，損失3.37億元勁升6.3倍，九成案件與刷單賺佣有關。

索取本金380萬須繳費88萬

最大宗騙案發生在今年6月，一名37歲女文員處於失業，其丈夫亦因工傷停工，她在WhatsApp收到刷單員招聘廣告，聲稱只需在網購平台點擊電器便可賺10%佣金。女文員初時「小試牛刀」，首7次交易中成功取回7,800元本金及1,300元佣金，嚐到「甜頭」後便分36次，將兩夫婦的380萬元積儲轉賬到指定戶口，當她想討回利潤時，「客服」表示要繳交88萬元始能退回本金，此時才驚覺「中招」。

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警推「全民反詐大測試」 吸引市民認識防騙

網購騙案方面，錄得6,050宗升幅42%，損失金額5,100萬元，微跌15%；網上情緣騙案方面，有1,176宗減少5%，但損失金額卻升16%至5.1億元。

商業罪案調查科高級警司曾雅詩表示，不少受害人因騙案失去全副身家，欠下巨債，部份因未能走出困局選擇輕生。

只要有少少貪念，遇到騙案，騙徒就利用機會，一步一步哄你落疊。 商業罪案調查科高級警司曾雅詩

警方本月推出「全民反詐大測試」防騙活動，第一階段在16至30日期間，於全港多處展示招聘、有着數等海報，吸引市民掃描二維碼，進入警方防騙專頁，截至11月28日有近30萬人次瀏覽；第二階段在12月起，防騙號帆船會在九龍灣海濱宣傳，五輛防騙宣傳車到各區派單張，市民憑二維碼可換領紀念品。