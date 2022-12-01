癡肥漢迫15歲初戀情人舔腳趾當性奴　官斥行為極侮辱　囚30個月

癡肥漢要15歲初戀情人送上裸照，惟分手後卻用裸照威脅對方做其性奴至她28歲，少女初時無奈就範，卻被迫為他口交及舔腳趾，終決定揭發事件。胖漢早前承認勒索及刑事恐嚇等罪名，心理學家認為，被告因外形感自卑，又過度關注性且性觀念扭曲，為想博取事主關注而犯案。區域法院暫委法官勞潔儀今（1日）判刑指，被告自卑及缺乏兩性相處技巧，不能成為他剝削事主的藉口，形容其行為極具侮辱，判他入獄30個月。



被告陸浩文（23歲，無業）

，承認2項促使未滿16歲的人製作色情物品，1項刑事恐嚇、1項非禮和1項勒索罪，被判入獄30個月。(資料圖片)

15歲女事主是被告的初戀情人

辯方求情稱，案發時20歲的被告一直受癡肥問題困擾，他同時患糖尿病，另因有哮喘無法做運動，以致健康狀況不佳。女事主X是被告初戀，但二人交往後，被告卻覺得難與女方相處，其後分手收場。他對犯下本案感到後悔，希望向X道歉。

性需求未獲滿足色迷心竅

勞官指，創傷報告顯示事主X的負面情緒隨著時間減退，現已沒有再受事件影響。心理報告指，被告性格內向，對外表感到十分自卑，覺得寂寞，渴望親密關係；專家評估，他缺乏兩性技巧，性需求未獲滿足，色迷心竅。被告曾經多次被其他女性拒絕，他與X分手後又無法挽回關係，因此選擇以威逼方式去博取對方關注。

侵犯X獲征服感及性滿足

報告另指，被告以為X向他發送裸照是在表達好感，並從侵犯X的過程中，獲得性滿足及征服感，故希望繼續利用年幼的受害人。基於被告過度關注性及扭曲性觀念，專家認為他重犯機會屬中等偏高。

自卑不能成為剝削事主的藉口

勞官批評，被告年輕及沒有案底，即使他自卑及缺乏兩性技巧，也並非剝削X的藉口。他首次要求X發送裸照時，女方自願交出，惟其後被告威脅她要將裸照放到網上，故X不情願地傳送。此外，被告曾經提出要X做他的性奴，直至她年滿28歲，又要X到他家過夜，X在脅迫之下無奈就範，並替他口交。勞官直斥，被告行為對X極具侮辱，刑罰必須反映對這類令人咋舌討厭的罪行的憎惡。

曾要事主受屈辱近5個半小時

勞官又言，被告在其慈雲山住所威逼X為他口交，其後脱去X內褲，嘗試把陽具插入X下體，其陰莖觸碰X外陰，幸好X拒絕，他才停下來，但又要求X舔他的腳及再度口交，令X承受屈辱近5.5小時。

性要求變本加厲並索取金錢

至於被告及後以裸照勒索X，要求與她繼續性交，直至X有新男友，原本只提出每個月性交4次，隨後提升至每個月6次，勒索金額則由9,000元調高增至15,000元。勞官認為，被告施加情感暴力，無異於使用實際武力，當X答應他的要求，被告便變本加厲，他無理地向X索取金錢及性，對當時只是一名學生的X而言，相當苛刻。

綜合而言，勞官認為被告犯案時段橫跨5個月，相信他並非一時衝動，而是經過精心計算去剝削事主，考慮到他認罪，就5項控罪判他入獄30個月。

案件編號：DCCC 850/2021