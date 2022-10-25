食肆高層被勒索50萬案　女被告稱對事主的愛太投入犯案　囚2年半

連鎖食肆集團已婚高層搭上女職員並發展親密關係，更每月開房，惟高層聲稱覺女方只是為錢，遂與女方疏遠，女方雖然報稱已婚，但堅稱遭高層強姦及「奪處」，更以二人的床照勒索高層50萬元。女方早前經審訊後被裁定罪成，案件今（25日）在區域法院判刑，暫委法官葉啓亮官判刑時引述被告在其自撰求情信寫道：「對X的愛太投入所以犯案......」葉官卻指，被告利用事主X有一定知名度這身份的弱點進行勒索，其行為影響到X的心理及精神健康，令案情更嚴重，判她入獄2年6個月。



女被告黃莎莎（31歲），被控於2021年9月10日至10月6日，以恫嚇方式不當地要求男事主X交出港幣50萬元。法庭有為男事主X頒下匿名令，傳媒不得披露其身份。

女被告黃莎莎早前離開法院的情況。(詳看下圖)

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分居丈夫有為被告撰寫求情信

法官引述被告求情指，被告在內地出生，9歲來港，畢業於毅進高級文憑。被告案發時已婚，但因本案與丈夫關係破裂，被趕離婚姻居所，正辦理離婚手續。其丈夫亦有為被告撰寫求情信，指兩人在大專院校認識，相處了10年，他在被告被捕後才知悉事情。儘管如此，他仍相信被告是個善良的人，只因愚蠢、一時迷失才犯案。被告在其自撰的求情信中，則自言是因為對X的愛太投入才會犯案，如今已失去了事業及老公。

被告未有以性愛片段勒索

法官判刑指，本案與其他案例相比，被告沒有恐嚇或威脅傷害X妻子、未有以性愛片段勒索、未有真的收取任何金錢、不曾向他人透露與X的關係，及沒有與其他人一起犯案。法官另指，被告為了金錢勒索X，導致X焦慮不安，因擔心涉案照片會流出而失眠及無心工作。直至被告被捕的兩至三個月，X仍須繼續就事件求診心理醫生及服安眠葉才能入睡。

勒索金額由15萬加至50萬

法官最後指出，被告威脅X將會把涉案照片上傳至網上，或到X公司公開照片，初時勒索15萬，後來加價至50萬，更就此設下期限。期間，被告曾將兩人到酒店辦理入住手續時的照片發送予X，引致X擔心被告手上照片的私密程度。法官指，X有一定知名度，被告卻利用X身份弱點勒索，情節更屬嚴重，但法庭同意被告的行為只影響到X，其恐嚇手法亦相對輕微，終判被告囚2年6個月。

暫委法官葉啓亮指事主X有一定知名度，被告利用X身份的弱點勒索，憸情節更為嚴重。(資料圖片)

公司相識 每月酒店開房

男事主X供稱，2020年底工作時認識女被告，兩人第一次性行為發生於去年2月10日。女被告約一個月後離職，之後兩人每個月均會到酒店交歡，他亦會給女被告5000元，最後一次發生性行為在去年7月21日。但他後來認為女被告只是為錢，遂疏遠她，女被告便開始向他索款20至50萬元，否則告X強姦。又斥X說：「拎埋我個處…強姦我…」更威嚇要公開與X的床照，令X及其公司的聲譽受影響。X最後報警，女被告於2021年10月6日被捕。

女被告稱X曾求她當一世情人

女被告早前自辯時稱，與X交往時，X曾要求她「做佢一世嘅情人」，被告自言因「因為我都愛佢」，故表示願意。二人於2021年2月20日到酒店用膳，但她不勝酒力，X帶她上房休息，並把她強姦。被告稱她事後感到生氣，但又想到：「我報警佢會好憎我，我會無咗呢個男朋友，個陣我好愛佢」，最後沒有報警，之後亦繼續與X來往。

堅稱愛X非為錢

被告又稱，雖然她已婚，但她與X性交前，不曾與丈夫發生過性行為，但她與X發生關係後，擔心懷上X的孩子，才主動提出與丈夫進行性行為。被告又堅稱愛X而非他的錢，她繼續找難X只是想刺激他。

官指被告與X合照不似被強姦

葉官裁決時不信被告說法，又指若事件如被告所言，首次性交是遭到X強姦，但從她當天與X所拍的照片，二人完事後，被告仍親匿地靠在X肩膀，並拍下張親密照片，被告雖曾解釋因為她要記下她的第一次；但法官指被告在X離開後不久，便在WhatsApp向X要求經濟援助，訊息內容顯示其思緒行為清晰，不似是遭強姦的表現。

字裡行間無復合之意

法官又指，被告與X所發的訊息，不斷強調收到錢後就「一刀兩斷」，否則「後果自負」，認為其態度惡劣、決絕，不似在修補關係，認為被告只是想要錢，字裏行間絕無復合之意，因此裁定她勒索罪成。

案件編號：DCCC 1146/2021