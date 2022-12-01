小學恢復全日面授　三年來首聚餐　女班長化身「膳長」派飯真興奮

疫情持續三年，小學今起（1日）可恢復全日面授課堂，位於青衣的荃灣商會學校是其中一間即日復面授學校，不論高低年級同學紛紛感雀躍。疫下，小三以下同學從未嘗過全日面授，沒有一起Lunch Time過，故更享受與同學仔午膳相處時光。當中，小二班級一名女班長今日化身成「膳長」派飯，更興奮表示「好開心」，更有同學胃口好，覺飯盒飯量不夠，午息時把握機會吃蛋糕補充體力。



該校校長周劍豪表示，全日面授予學校一定彈性，可安排學生參加非學術活動及講座，亦可在午膳時間教導餐桌禮儀，增加學生社交能力。



闊別三年首次全校午膳，學校特別安排兩名老師照顧一名學生，教導學生用膳過程、餐桌禮儀等，並安排他們先洗手再取飯，用膳後要戴上口罩等，之後再帶他們到操場午息。有同學把握午息時間做功課，笑言：「想快啲做好」；有同學則覺午餐飯盒不夠吃，自備小蛋糕充饑。

小二的洪同學首次與同學共進午膳，作為女班長的她笑稱不知何時被選為「膳長」，剛剛為同學派飯：「好開心、好高興。」她稱以往放學回家大多上網課:「半日課時見同學喺個格格（ZOOM）入面，今日可以同到同學食飯，啱啱食咗麵同菜，好食，不過食唔哂，因為太飽。」

洪同學稱今日擔任膳長，派飯予同學。（羅國輝攝）

今年插班到小四班級的蕭同學表示，未曾與現時同學一起吃飯，感到好開心：「之前冇得傾耐啲講吓開心話題，午息會同同學傾下計、去圖書館。」他稱老師有教導他們用膳規矩，包括要講「老師食飯同學食飯」等，又認為全日面授可學到更多：「例如田徑速度要點，籃球點射得高射你準。」

蕭同學稱未曾與現時同學一起吃飯，感到好開心。（羅國輝攝）

校長周劍豪表示，當得悉可申請全日面授時，已馬上聯絡飯商、翻查學校接種情況，形容「啱啱好」趕及今日恢復全日面授。他稱半日面授時，下午會提供網課學生自行選修，亦有不少雙職家長表示希望子女下午可留在學校。他稱全日面授予學校一定彈性，可安排學生參加非學術活動及講座，亦可在午膳時間教導餐桌禮儀，增加學生社交能力。