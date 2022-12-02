銅鑼灣刺警死因｜行兇者留4遺書　提警察打人不認　覺已無法制衡

去年七一回歸夜，男子梁健輝在銅鑼灣崇光百貨外突用刀插向一警員背部令其重傷，之後再用刀自捅胸口後死亡，死因庭就梁的死作研訊今(2日)續，國安處警員透露被告在現場留下8條USB，內記載4個文字檔，當中亦有提到他決定這個行動，因他隱約見到其生命的另一端。他又提到警察打傷人但不肯承認，更包庇罪犯，認為無法律可與之制衡，從而引致社會變亂等。惟死因裁判官認為法庭不應變成政治表述的地方，故未有在庭上讀出全文。



兇案現場檢到8支USB

國安處偵緝警員劉錦釗供稱，事發後他檢視現場時檢獲相信屬於死者梁健輝(50歲)的8支USB，其中一支已損毀，餘下7支內容一致，內含10張照片，分別拍攝了一把紅色摺刀、黑色短刀的不同角度、將短刀藏於大髀位置的手繪草圖等。USB內另有4個文字檔，分別題為《公開的私事》、《後事》、《致香港警察》及《香港Uncle Auntie》。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

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其中兩文檔交代如何處理後事

在《公開的私事》的檔案中，梁表示對未能預先辭職感極度抱歉，交代工作相關事宜，並指示將其中一個銀行戶口中的金錢支付代通知金，另一戶口的錢，在應付其後事及雜事後，餘下遺產希望能捐給香港記者協會，他直言金額「唔好有期望」，若未能實行，則按法律次序處理。

他在《後事》中則提及不希望設立靈位，希望能把遺體由殮房直送火葬場，之後撒海，棺材則希望為環保棺。

解釋襲警原因官只許節錄內容

至於《致香港警察》及《香港Uncle Auntie》，死因裁判官高偉雄認為梁在這兩文解釋他襲警的原因，及對警方執法和他個人的政治意見，認為法庭並非梁作其政治宣洩的地方，亦非探討梁可能干犯刑事的原因和動機，認為不宜在庭上全篇讀出，最後由研訊主任簡述及節錄部份內容。

梁在文中提覺市民無法制衡警方權力

在《致香港警察》的文檔中，梁稱他襲警是因為警方過去兩年打傷市民又不承認，更包庇罪犯，無法律可與之制衡，因而引致社會變亂；他在《香港Uncle Auntie》中，提到社會上有很多罪行，包括警方暴行，及死因研訊未能找到死因及犯人等，認為市民無法制衡或影響警方做事，更要夾錢予警方。

指計劃若成功因規模小

梁又稱：「權力會使人腐敗」、「世界無命中注定，只有坐以待斃」。他指若他的計劃能成功，只因行動保密、小規模、出奇不意，又言希望USB中的裝備照片能被刊登及流出。

最後問世界變好還是變專制

研訊主任讀出文章的一段，梁寫道：「今次決定這行動，是我隱約已經見列生命另一端。雖然人類壽命延長，但體能始終慢慢下降，最後都係一段長時間要人照顧，在床上慢慢枯萎，到生命的最後，你可能會問下自己：之前做的事，會不會令你自豪，世界因為你變得更好定喺變差咗？自由咗定專制咗？」

死者梁健輝於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（Sogo）外，用刀刺傷一名男警員後，他用刀刺向自己胸口，傷口深入心臟及多個內臟，送院後不治，終年50歲。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)