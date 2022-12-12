兩餸飯攻略｜中環午市最平$25　$36可嚐䱽魚炒蜆　健康素食OL最愛

兩餸飯雨後春筍般冒起，平靚正又飽肚，由以往「窮人恩物」變成把基層、中產及商業區上班族連線的新寵。在中上環商業區，有兩餸飯店每逢午市均有數十人排隊等候，《香港01》整理數據顯示，該區目前至少有10間兩餸飯店，平均售價為39.15元，最低甚至可達25元。



區內兩餸飯店的位置相近，價廉物美已非唯一的必殺技，有店舖以豉椒炒蜆等海鮮菜式、自家製飲品作招徠，亦有店舖主打素食，或無味精無雞粉，冀殺出一條新血路。下文精選六間中上環區兩餸飯店，根據價格及特色分為低、中、高三個檔次，並逐一作詳盡介紹。



（兩餸飯系列之三）



兩餸飯在疫情下大行其道，更攻入商業區。在12月1日中午，上環「北冰洋」外有長長人龍買午餐。（廖雁雄攝）

兩餸飯地圖顯示全區至少13間 平均價$39

中上環為香港金融經濟命脈，美食林立，區內不乏高檔次餐廳，惟兩餸飯軍團迅速冒起，除了在基層區域大肆擴張外，更攻入中上環等商業區，成為辦公室上班族新寵。

根據網民所製「香港兩餸飯地圖」顯示，中上環區共有13間兩餸飯店，價格由25至69元不等，差距達176%，平均售價為39.15元。其後記者上周四在皇后大道中一帶走訪共六間兩餸飯店，發現可根據其價格及特色，分為低（21元至30元）、中（31元至40元）、高（41至50元）三個檔次。

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平民天堂︰25元有20款小菜可選擇

「岱民中環」及「岱民上環」的價格跑贏大市，兩分店的價格相同，兩餸飯25元、三餸飯30元，罐裝汽水及雀巢咖啡另加5元。目測約有20款小菜可供選擇，雖然全為常見菜式，包括甜酸咕嚕肉、紅燒豆腐、咸蛋蒸肉餅、欖菜肉鬆四季豆、炒菜心等，惟便宜的價格吸引大批上班族光顧，走訪當日兩舖各有數十人正排隊等候。

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性價比之王︰$36可嚐原條蒸䱽魚、炸蛋黃雞翼：豉椒炒蜆

「北冰洋」屬中檔次價格，兩餸飯36元、三餸飯44元，但排隊人龍不亞於僅一街之隔的岱民上環店。該店菜式豐富，除了炸蛋黃雞翼、椒鹽豬扒、黑椒牛仔骨等特色小菜外，更有海鮮提供，例如豉椒炒蜆、原條蒸䱽魚等。

套餐飲品價格亦相當便宜，僅加2元可換購凍熱飲品、紙包飲品或汽水，以及自家製樽裝飲品，包括蜂蜜鮮檸檬水、百香果茶、無糖金羅漢果雪梨茶等。由於自家製飲品每日供應有限，午市時間未結束便被搶購一空。

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健康之選︰八款素食吸OL排隊

顧名思義「松山素食」的賣點為健康素食，價格同樣吸引，兩餸飯31元、三餸飯34元，更送例湯或茶。惟當日菜式僅提供八款選擇，包括四季豆炒蛋、薑汁菜心苗、沙薑豆腐、福洲炒素雞、南乳粗齌、青花椒淮山片、薑汁菜心苗等，吸引不少年輕OL排隊。

越南風味︰玻璃蝦釀節瓜、紅酒繪牛尾罕見

「河內小廚」主打越南美食例如酸辣米線，中午亦提供兩餸飯，惟價格並不算親民，兩餸飯高達48元，每加一餸索價10元。地理位置貼近中環中心，雖然未算大排長龍，但其菜式確實罕見，需考驗大廚功夫，包括玻璃蝦釀節瓜、手撕雞、紅酒繪牛尾等，合共有20款小菜可供選擇。

無味精無雞粉︰$48配自家製飲品及湯品

「知飯」屬於高檔次價格，兩餸飯48元、三餸飯53元，配自家製飲品及湯品，標榜「無味精、無雞粉」。店外貼有該星期的午市菜式，每日提供6款，走訪當日包括豉汁蒸排骨、紅酒燴牛尾、瑞士汁雞翼、粉絲豆卜白菜、菜脯炒蛋、蒜茸椰菜花，全為家常小菜。