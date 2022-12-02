保安局遺憾曾志豪明報文章淡化不穩徵兆　曾：不懂就問談不上淡化

《明報》今日（2日）刊登前港台節目《頭條新聞》主持曾志豪撰寫、以「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」為題的評論文章，保安局下午發聲明指該文章作者將本港近日試圖煽動針對中央的活動，與內地的「一些事情」刻意混為一談，混淆視聽，企圖淡化在香港出現的不穩定徵兆，令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性，對此深表遺憾。

聲明提到曾志豪透露已離港，聲明接著稱市民、特別是年輕人務必要提高警覺：「有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。」

曾志豪透過文字回應《香港01》指，文章只是就中港兩地「白紙抗爭」的不同提疑問，強調不懂就問，談不上淡化，又指文章提問正是行使保安局聲明提到的市民知情權，而《明報》暫未回應相關查詢。



新疆烏魯木齊火災觸發內地多地示威，香港亦有悼念和聲援活動，保安局長鄧炳強11月30日稱，留意到近日出現以紀念為名但試圖煽動針對中央的活動，形容是「顏色革命雛形」。

曾志豪今日在《明報》的評論文章提到，官媒三番四次將2019年的反修例運動定調為「黑暴」、「顏色革命」，將矛頭指向缺乏愛國教育訓練、外國勢力滲透、欠缺國家安全法律保障等。他在文章指，自己認為只要有關問題得到解決，本港的「黑暴思潮」便會消失。

惟近日內地多地發生「白紙抗爭」浪潮，曾志豪認為，不少示威行為與反修例運動「甚為相似」，形容「令人嘖嘖稱奇。」他指保安局局長鄧炳強「早國家一步」，把悼念烏魯木齊火災意外的行動、對過度防疫不滿的抗爭行為，定性為「再次『顏色革命』的雛型」。

保安局長鄧炳強11月30日稱留意到近日出現以紀念為名但試圖煽動針對中央的活動，形容是「顏色革命雛形」。（資料圖片／鄭子峰攝）

文中又指，內地與香港情況不同，沒有官媒指出的問題，亦有完善的國安、「身心都這麼愛國的內地生」，質疑內地學生為何會與香港學生一樣，「輕易被教唆」，從而爆發大規模的群眾運動，甚至是「再次『顏色革命』的雛型」。

保安局到下午5時10分發聲明指，曾志豪的文章將香港近日有人在網上號召以紀念烏魯木齊事件為名、試圖煽動針對中央的活動，與內地發生的「一些事情」刻意混為一談，直斥對方混淆視聽，淡化在香港出現的不穩定徵兆，直指有關言論「容易令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性」，局方對此深表遺憾。

曾志豪回應指章只是就中港兩地「白紙抗爭」的不同提疑問，提問正是行使保安局聲明提到的市民知情權。（資料圖片）

保安局續指，鄧炳強日前已指出，有關活動經網上號召，在不同社交平台，包括一些以反華為主的社交平台內策動，有高度組織性，一些2019年「黑暴」，出現過的積極分子亦參與其中，更指基於市民的知情權，局方有責任告知市民其掌握的情況，以保障市民安全，批評曾志豪漠視有關事實，甚至質疑有關觀察和警示。

聲明又強調，曾志豪曾透露已離開香港，呼籲市民特別是年輕人，務必要提高警覺，形容「有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。」

曾志豪回覆指，只是在文章中就本港和內地「白紙抗爭」的差別提疑問，特別是為何港府將港人的抗爭定義為危害國家安全活動，內地的行動卻未有相關指控：「不懂就問，談不上淡化，更沒有說香港市民做違法行為沒有後果。」他又引述保安局指市民有知情權，強調：「寫文章提問就是行使知情權。」