逼子手淫革職警　訛稱病兒或鼻噴腦漿呃多名女子106萬　共囚68月

被警隊革職的警員以多謊言欺騙多名女子逾106萬，包括其妻的親妹（下稱：小姨），他並帶同兒子，向小姨訛稱其子肝生蟲，又指肝蟲已上腦，若不作治療，其子的腦漿會從鼻孔湧出。革職警周三在區域法院認罪，法官鄭紀航今(2日)判刑，並稱考慮被告曾償還欠款，並承認控罪，判他就本案入獄24個月。被告早前因為多番迫兒子手淫被判囚4年，法官准被告部份刑期分期執行，2案最後總刑期為68個月。



48歲的男被告，承認25罪欺詐罪，指他在2018年9月至2019年11月，欺騙多名女子合共約106萬元。被告1998年起任職警員，至2020年5月被革職。他和妻子於2018年分居。

指兒子肝生蟲借款

案情指，被告於2018年9月致電小姨，聲其子患上肝病，須服用自費藥物，籨而向小姨借了1.3萬。他之後多番以兒子「病情」借錢，包括稱要為子買杜蟲藥、要做激光手術殺蟲、因蟲上腦要做電療，及蟲在其子腦部太久至出現一孔，須作手術修補，否則腦漿會從鼻孔流出。他共向小姨借了16.9萬元，但只還過3千元。他又威脅兒子要跟他一同行騙小姨，否則會斷絕父子關係。

此外，被告又向一名曾墮求職騙局的女子稱可為她取回騙款，惟她的個人資料被洩露資料，要該女子支付5000元處理問題，後來又指因資料洩漏而衍生假英國國民(海外)護照問題，又稱要買藥治癌等，從該女子身上騙取6.2萬元。

自稱大律師騙走新識女友首飾

被告又向另一名在網上結識的女子訛稱是大律師，二人發展成情侶，並在旺角酒店房間同居時，拿走該女友的手鐲及鑽石手鏈等多件手飾，並拿去典當，該些手飾總值逾11萬元。

騙另一女友信用卡令其損失40萬

被告又訛稱為該女友支付了律師費，要對方清還，又要女友交出張提款卡和信用卡稱用作協助調查，該女友事後發現損失約40萬。

向遮仔會借款隱瞞欠債

被告仍任職警員時，曾於2015年至2016年向警察儲蓄互助社三次申請貸款，獲批44萬多元，但未向互助社申報他有多筆欠款。被告仍欠儲蓄互助社港幣約4.5萬元。被告於2020年7月被捕。

案件編號：DCCC 496/2021