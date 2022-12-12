兩餸飯｜排飯人龍長　揭上班族熱捧3原因　非一個「平」字咁簡單

有人說兩餸飯大行其道是經濟差衍生的「賤物鬥窮人」慘況，但一盒熱辣辣的兩餸飯成為疫下新常態，甚至連美國駐港澳總領事梅儒瑞也難抵抗其魅力，並非僅因一個平字！記者日前在13度寒溫下走訪商業區中上環及貧窮率較高的深水埗，透過兩餸飯「食家」揭開被熱捧背後的三大原因，當中有上班族為了儲錢，亦有人是為了填補因「搵食」而遺失的住家飯感覺。



（兩餸飯系列之四）



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13度低溫中環人龍長過深水埗 每店數十人排隊上班族為主

記者走訪港島區包括中環、上環及灣仔合共10間兩餸飯店，發現位於上環的北冰洋，以及岱民中上環兩間分店，午市時段均大排長龍，排隊人數目測達數十人以上，顧客主要以附近商廈打工仔為主。

原因一︰價格便宜有助儲錢

中環兩餸飯常客戴先生表示，兩餸飯價格相比其他餐廳便宜，能在經濟低迷的環境下儲錢。在北冰洋排隊的他最好店舖的東坡肉、黑草骨及咖哩雞，大讚：「附近有平嘅但唔好食，呢度又平又好食！」

午市時間深水埗區雖不如中環商業區般見人龍，但不少到區內兩餸飯店買飯的都是打工仔，他們直言花30元買兩餸飯，仍較去其他餐廳便宜。袁小姐提到，雖然她幫襯開的兩餸數月前是賣28元，現在已有升幅，但認為「都唔算好貴」，味道亦不錯，加上鄰近居所，所以經常來光顧。

原因二︰似住家飯夠鑊氣、自家製飲品夠健康

除了便宜，中環的戴先生又指，他常幫襯的兩餸飯店飯餸夠鑊氣，晚上更提供扇貝、瀨尿蝦、蟶子、豉汁蒸白鱔等海鮮，可謂包辦他的午晚飯需求，填補平日欠缺住家飯的飲食習慣：「夜晚會有海鮮但唔同價錢，不過一樣好平，加幾十蚊就食到。」

另一「食家」林小姐中環商廈工作，除了連鎖米線店，兩餸飯是另一選擇，她指當日到訪的北冰洋與其公司位置相鄰，價格亦特別便宜，更提供自家製少甜飲品，符合她健康的飲食習慣，最愛羅漢果茶，故當日氣溫低至13度，仍冒著嚴寒排隊。

原因三︰近辦公室 「諗唔到食乜就食」

黃先生同樣在附近工作，直言「諗唔到就食呢間（兩餸飯）」，更形容上環的人氣兩餸飯店，高峰期人龍可由街頭排至街尾的藥房，尤其最愛豆腐魚柳及椒鹽豬扒。可惜當日椒鹽豬扒已售罄。