疫情｜5歲男童染疫亡　今增9996確診　本地XBB、BQ.1.1增11宗

本港今日（2日）新增9,996宗確診，個案數字回落至10,000以下。當中輸入個案達到637宗，機場單日入境人數亦達13,689人，確診比率佔4.65%，比昨日高出0.72百分點。



新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系的本地個案增11宗。另外，本港今日增11人死亡，包括一名5歲男童昨日（1日）於威爾斯親王醫院離世，累計死亡人數為10,773人。



今日疫情概要：



-增9,996宗確診，個案回落至10,000以下。

-輸入個案637宗，佔整體個案比率6.37%；相比同日13,689名機場入境人數，比率則為4.65%，七日平均比率是3.92% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率降至0.50%，累計死亡人數為10,773人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增7宗累計104宗，BQ.1.1個案多4宗至117宗。

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+ 40

本港今日新增9,996宗確診，本地個案佔9,359宗，而輸入個案為637宗，佔整體個案6.37%，比前一日高0.39個百分點。新增輸入個案當中，387宗涉及機場檢測樣本、192宗涉及第1至3日樣本，餘下58宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達13,689人，確診比率為4.65%。七日平均確診人數為587人，七日平均確診比率為3.92%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月23日至29日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約72.4%。

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+ 4

截至12月2日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及117宗BQ.1.1亞系個案。新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系，分別增7宗及4宗。

本地新增7宗XBB個案，患者涉2男5女，年齡介乎25歲至50歲，其中6人已打3針，1人僅打1針；本地新增4宗BQ.1.1個案，患者涉1男3女，年齡介乎27歲至46歲，其中3人已打3針，1人僅打2針。

學校方面，今日接獲696間學校的1,192宗新呈報個案，涉及988名學生及204名教職員。另有11間學校的11個班級需要停課7日。院舍方面，15間院舍呈報21名長者確診，31名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、妍景安老院

2、樂天長者軒

3、港泰（⽵園）護老院有限公司

4、惠康護老中⼼

5、真鳳凰護老院

6、養和護老中⼼有限公司

7、瑞安護老中⼼（新⽥圍）有限公司

8、保良局天恩護老院暨耆昌長者⽇間護理中⼼

9、萬壽宮

10、松德居

11、相聚護老之家有限公司

呈報陽性個案的殘疾⼈⼠院舍：



1、新⽣精神康復會新⽣會⼤樓宿舍（II）

2、鄰舍輔導會怡樂居

3、新⽣精神康復會賽⾺會農舍

4、康恩園 (II)

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+ 14

截至今日凌晨零時零分，共有2,768名確診病人留醫，當中有337名新增確診病人。留醫的病人中，288名病人正接受氧氣治療，另有16名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為12.2%。

新增呈報7名危殆病人及13名嚴重病人，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為5.9%。現時合共有53名危殆及74名嚴重病人。

醫管局接獲11宗新呈報死亡個案，包括一名五歲男童昨日（1日）於威爾斯親王醫院離世。至於感染新冠22個月大的男童及感染流感的3歲男童情況仍然危殆。

另外，為了集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，貝夫人普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所及北大嶼山社區健康中心將由明日（3日）起調整服務。