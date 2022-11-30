白紙抗議︱梁美芬：有信心國家處理得當　呼籲大眾尊重處理方式

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件，律政司反對黎智英聘請英國御用大律師抗辯，向終審法院提出終極上訴被拒。基本法委員會委員梁美芬今日（30日）表示，終審法院判律政司敗訴、或政府提請人大釋法，都是正常不過的事，呼籲市民以平常心看待。

保安局局長鄧炳強今日形容，內地發生抗疫示威是「顏危革命」的雛型，梁美芬則指，相信中國政府有足夠能力和經驗處理問題，「有信心國家可以處理得好，同埋恰當」，呼籲大眾尊重國家的處理方式。



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終院及人大常委會有分歧可預見

梁美芬指，法律界有不同意見已經「司空見慣」、正常不過，形容法律條文並非「鐵板一塊」，認為釋法符合中國憲法及香港憲制秩序：「一路都講，法律界有6個律師，就有6種意見。無論終院判政府敗訴，或者現時冇機制確保外籍律師擔任涉及《國安法》案例辯護時，唔會泄露國家機密，而提請人大釋法，都係好正常不過嘅事！因此我真係覺得好正常，喺法律界一審、二審、三審嘅判決都可能好唔同。」

籲尊重人大釋法權：平常心看待

她指，過去人大常委會對於中國法律的解釋、以及純粹以「普通法」作解釋，「有出入都係經常有嘅事」，呼籲市民用平常心看待：「終院判政府敗訴，係可以預計，如果我哋熟悉『普通法』判決，見過咁多《基本法》就人大常委會同終審法院喺某啲條文嘅分歧，呢啲係大家都可以預計發生嘅事，人大常委係會就分歧再作解釋。」

梁美芬強調，社會要尊重人大常委會的釋法權：「政府打輸，要尊重法庭判決，但《國安法》中列明，保留人大常委會有釋法權，人大釋法權都係大家要尊重嘅，唔應該用政治去睇呢個問題。」