白紙抗議︱鄧炳強稱顏色革命雛型　勿參與：不能等擲汽油彈先出嚟

保安局局長鄧炳強今日（30日）表示，過去數天在大專院校或街頭上，有以紀念烏魯木齊事件為名，試圖煽動針對中央的活動，有關人士使用統一道具，當中包括2019年「黑暴」的積極份子。他指有人在以反華為主的社交平台策動活動，形容活動具有高度組織性。



鄧炳強稱香港存在國家安全風險，有人死心不息試圖危害國家安全：「留意到再次顏色革命雛型，留意到有人刻意搵社會矛盾事件，然後煽動分化，有人刻意組織人哋上街，以大專院校為基地。」他提到，在法律面前人人平等，即使內地學生都不例外。



鄧炳強指近日示威為顏色革命雛型，強調對內地學生都不例外。（周皓宜攝）

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下一步推出抗爭手冊、主題曲、佔領街頭......

鄧炳強續指，可以預視有關人士下一步將推出抗爭手冊、創作主題曲、製造假新聞及抹黑執法人員，「遲啲就會佔領街頭，用暴力扔汽油彈，再次蹂躪我哋大學校園，遲啲會有大型暴動，令社會一片混亂。」他稱，現時出現不穩定徵兆，有人集氣進一步危害國家安全，若大家不希望香港社會重回2019年混亂不堪的狀態，必須要防範於未然：「我哋唔能夠等事情發生咗，等汽油彈擲咗，我先出嚟做。」

現場陸續有人加入舉起白紙。（黃偉倫攝）

持白紙犯法？鄧炳強：視乎情況 很多寫獨裁、革命

被問到以白紙示威會否觸犯國安法，鄧炳強稱視乎情況，「要睇係咩情況攞啲咩出嚟，好多人話無事嘅，你攞張紙啫，嗰啲人就係氹你，刻意淡化事情，千祈唔好被人氹。」他稱，留意到很多紙張寫住的是「濫權」、「領袖下台」、「獨裁」、「革命」等，有可能違反國安法。

鄧炳強又稱，法律面前人人平等，任何犯法的人士都需要負上法律責任，「唔會因為你係內地學生，或者做傳媒就無事。」▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼

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