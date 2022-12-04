疫情｜增9487宗確診　多16名患者死亡　輸入個案七日平均數創新高

香港今日（4日）新增9,487宗確診，個案數字回落至一萬宗以下，比昨日少6.2%，當輸入個案達佔657宗，為近十日其中一個高位，七日平均輸入個案數更升至607宗的新高。同時，今日再多16名患者死亡，累計死亡人數為10,806人。



今日疫情概要：



-增9,487宗確診，個案回落至10,000以下，比昨日少6.2%。

-輸入個案657宗，佔整體個案比率6.93%；相比同日16,602名機場入境人數，比率則為3.96%，七日平均比率是3.98% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,806人。

新增確診比昨日回落6.2%

本港今日新增9,487宗確診，本地個案佔8,830宗，輸入個案為657宗，佔整體個案6.93%，比前一日高2.01個百分點。新增輸入個案當中，370宗涉及機場檢測樣本、217宗涉及第1至3日樣本，餘下70宗涉及第4至7日樣本。

七日平均輸入個案人數升至607人

昨日機場入境人數達16,602人，確診比率為3.96%。七日平均確診人數為607人創最高數字，七日平均確診比率為3.98%。

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+ 40

衞生署公共衞生化驗服務處於11月25日至12月1日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約71.32%。

本地新變種病毒個案維持不變

截至12月4日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

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14間院舍有呈報個案

學校方面，今日為學校假期，沒有新呈報個案，但有2間學校的2個班級需要停課7日。院舍方面，14間院舍呈報34名長者及5名員工確診，69名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、香港聖公會保羅長者之家

2、香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院

3、東華三院馬李示聘安老院

4、康惠護老中心有限公司

5、兆景安老院

6、愛德（沙田）安老院有限公司

7、護老 2000 安老院有限公司

8、康君護理院

9、松齡（德豐）護老中心

10、雅麗氏何妙齡那打素護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、彩怡之家(九龍城)有限公司

2、基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍

3、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心

4、東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍

截至今日凌晨零時零分，共有2,776名確診病人留醫，當中有327名新增確診病人。留醫的病人中，300名病人正接受氧氣治療，另有13名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為11.8%。

新增呈報19名病人危殆、9人嚴重

新增呈報19名危殆病人及9名嚴重病人，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為8.6%。現時合共有65名危殆及75名嚴重病人，危重總數為140，創數月以來新高。而當中20名危殆病人正接受深切治療，亦創9月22日以來新高。

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+ 19

醫管局接獲16宗新呈報死亡個案，分別涉6男10女，年齡介乎56歲至95歲，其中5人來自院舍。打針方面，2人已打4針、8人已打3針、3人已打2針、1人已打1針，餘下2人無打針記錄。