強制檢測｜49幢大廈上榜　涉帝后華庭、GRAND YOHO、環宇海灣等

醫務衞生局今晚（2日）公布最新強制檢測名單，共49幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括上環帝后華庭1座、元朗GRAND YOHO 8座、荃灣環宇海灣2座、大角咀維港灣9座、將軍澳峻瀅II第2座等。上榜大廈中，天水圍及將軍澳亦有4幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。



公告列明任何人在11月26日至12月2日日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月3日或12月4日）前往進行核酸檢測。



▼12月2日 部份強檢大廈▼



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馬鞍山翠擁華庭、沙田第一城、杏花邨等各有一幢上榜

當局表示，有45幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中沙田區上榜大廈最多，共有9幢上榜。包括馬鞍山翠擁華庭8座、沙田駿洋邨駿逸樓、沙田沙田第一城24座、大圍富嘉花園1座等。

緊隨其後的東區亦有7幢上榜，涉及西灣河康祥街4號太順樓、柴灣杏花邨46座、鰂魚涌南豐新邨6座、筲箕灣峻峰花園B座等。元朗亦有4幢上榜，包括溱柏7座、朗晴居1座、朗景臺1座及GRAND YOHO 8座。

▼12月2日 強制檢測大廈名單▼



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天水圍栢慧豪園1及2座污水陽性要檢測

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4幢天水圍及將軍澳的大廈被納入強制檢測公告，涉及天水圍栢慧豪園 1及2座，以及將軍澳唐明苑唐煌閣和健明邨明域樓。

根據公告，任何人在11月23日至29日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（3日或4日）進行核酸檢測。

政府明日（3日）會於深井浪翠園一期重開臨時流動採樣站，並於下周一（5日）起在樂富橫頭磡邨宏禮樓旁籃球場（近龍翔道及天馬苑）新增常設的社區檢測站，便利樂富及九龍塘一帶的市民接受檢測。

12月2日強檢大廈：



將軍澳峻瀅 II 第 2 座

將軍澳新都城 2 期 2 座

粉嶺綠悠軒 2 座

粉嶺昌盛苑昌靖閣

粉嶺粉嶺名都富臨閣

上水旭埔苑漢湖閣

上水順欣花園 2 座

馬鞍山海栢花園 6 座

馬鞍山耀安邨耀平樓

馬鞍山錦英苑錦順閣

馬鞍山翠擁華庭 8 座

沙田駿洋邨駿逸樓

沙田愉翠苑愉歡閣

沙田沙田第一城 24 座

大圍富嘉花園 1 座

大圍美松苑樂松閣

屯門澤豐花園澤民樓

天水圍天頌苑頌琴閣

天水圍天恒邨恒智樓

天水圍天富苑善富閣

元朗溱柏 7 座

元朗朗晴居 1 座

元朗朗景臺 1 座

元朗 GRAND YOHO 8 座

荃灣環宇海灣 2 座

荃灣福來邨永昌樓

深井浪翠園 1 座

葵涌麗瑤邨貴瑤樓

青衣美景花園 9 座

青衣曉峰園 1 座

大角咀維港灣 9 座

觀塘翠屏(北)邨翠楣樓

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

油塘油麗邨碧麗樓

牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

西灣河康祥街 4 號太順樓

柴灣環翠邨利翠樓

柴灣富怡花園 3 座

柴灣杏花邨 46 座

鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

鰂魚涌南豐新邨 6 座

筲箕灣峻峰花園 B 座

鴨脷洲海怡半島怡韻閣

黃竹坑惠福道 3 號珍寶閣

上環帝后華庭 1 座

污水陽性大廈：



天水圍栢慧豪園 1及2座

將軍澳唐明苑唐煌閣

將軍澳健明邨明域樓