快遞平台Zeek欠薪數百萬　CEO稱資金緊張　12.2無法如期出齊糧

快遞平台Zeek（斑馬到家）早前傳出拖欠薪金醜聞，有自僱送貨員自9月起，便被「唧牙膏」式支薪，更稱所有同事均被欠薪。Zeek早前已承認欠薪，受影響快遞員達數百人，涉款高達數百萬元，但聲稱公司財政穩健，承諾會盡快發還拖欠的薪金。

《香港01》獲悉，Zeek行政總裁趙家祺昨日（2日）向快遞員發公告，指近月資金緊張，未能如期在昨日向快遞員發放全數薪金，就此致歉，並強調會尋求解決資金問題，承諾會逐步分批發放欠薪，但公告未有列明有關時間表，

《香港01》已就此向Zeek查詢，正待回覆。



Zeek的投資者包括順豐控股。（Zeek網頁）

Zeek快遞員向《香港01》投訴指，在快遞員的手機應用程式中，接獲Zeek行政總裁趙家祺發出的公告，指公司受市場環境影響，近月資金流緊張，原定昨日發放的服務費只能完成部份，對此深感抱歉，強調已就此收到各方的請求，承諾會「逐步安排分批發放。」趙又指，強調公司正積極與股東及投資者溝通，尋求解決資金問題。

12月2日，Zeek行政總裁趙家祺向快遞員發公告指，近月資金緊張，未能如期在昨日向快遞員發放全數薪金。（受訪者提供截圖）

Zeek 11月23日回覆查詢時指，因延誤發放的服務費金額，約有數百萬港元，受影響配送員有數百名，向他們致歉。Zeek並表示，正積極透過不同渠道與配送員溝通及發放資訊，重申將按11月22日發出的最新公告，陸續發放受延誤的服務費，並分階段完成︰

．8月30日至10月2日的服務費周期，現時已陸續發出，不遲於12月2日完成發放。

．10月3日至11月13日服務費周期，不遲於12月16日完成發放。

． 11月14日至11月20日服務費周期，於12月16日完成發放。

． 11月21日服務費周期開始，按完成周期後20個工作天發放。



Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥2021年接受《香港01》專訪時表示，計劃能夠在2023年底前上市。（資料圖片／龔嘉盛攝）.

翻查資料，Zeek負責人去年曾接受《香港01》專訪，當時表示2020年錄得超過2億港元收入，預期2021年再升30%，更與超過120個餐飲品牌開展合作，包括Delifrance及Outback。當時他透露，考慮進一步擴展海外業務，以及計劃在2023年底前上市。