累計11兒童染疫離世　楊何蓓茵：6個月至3歲接種率僅21%令人擔心

公務員事務局局長楊何蓓茵周六（3日）出席「小童齊打針 家長至安心」親子活動，其間提到六個月至三歲的小朋友的接種率只有大約21%，即每五個小朋友只有一個有疫苗保護，令人擔心。她又指昨日（2日）再有兒童因染疫引發重症離世令人傷感，至今累計有11名11歲或以下染疫兒童不治，強調只有為小朋友安排接種新冠疫苗才能給他們提供最好的照顧及最強的保護。



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楊何蓓茵：每五個小朋友只一個有疫苗保護

楊何蓓茵表示，現時六個月至三歲的小朋友的接種率更只有大概21%，即每五個小朋友只有一個有疫苗的保護，令人擔心和不太滿意。她表示近日疫情升溫，前兩天更單日超過一萬宗確診個案，而昨日再有兒童因染疫引發重症離世，令人傷感。

她強調只有為小朋友安排接種新冠疫苗才能給他們提供最好的照顧及最強的保護，最安全就是為小朋友安排接種新冠疫苗，「我們希望家長不要猶疑，見到之前這11宗不幸和令人傷感的事件，希望家長能夠盡快為他們的子女做好保護。」

商場疫苗接種活動提供五款新冠疫苗

公務員事務局在D‧PARK愉景新城舉行疫苗接種活動，楊何蓓茵指今次是破天荒第一次在同一個接種站提供五款不同的新冠疫苗（科興疫苗、復必泰二價疫苗、復必泰原始株疫苗、復必泰幼兒和兒童配方），「無論是接種第一劑、選擇哪一款疫苗、接種一價或二價疫苗，任何年齡人士今日也可以在此接種。」她又提到有家長即場帶同小朋友接種疫苗，指準時接種疫苗就能給予很好的保護。

場內亦有遊戲攤位，讓小朋友可以較活潑的方式，去明白疫苗是甚麼、疫苗為他們做了甚麼，和可以得到其他抗疫的知識。楊何蓓茵讚揚攤位有心思和創意，又期望能夠在將來繼續活學活用，宣傳推廣抗疫，以及如何通過疫苗得到保護。