深井逸璟．龍灣、馬鞍山錦龍苑等13地點污水呈陽性　5萬人須快測

政府今日（4日）表示，荃灣區及沙田區多個屋苑，包括深井豪景花園、帝華軒、怡龍別墅、逸璟．龍灣及馬鞍山錦龍苑等的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包供自行檢測，以輔助識別感染者。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應以下兩區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

荃灣區 — 朗逸峰、豪景花園、豪景花園依麗小築、圓墩村、帝華軒、怡龍別墅、海雲軒、深井排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、龍騰閣及逸璟．龍灣



沙田區 — 錦龍苑



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。